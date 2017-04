Así arranca el Top 8 Cuyano

Este sábado se pondrá en marcha una nueva edición del torneo cuyano. Una vez más vuelve a girar la ovalada en la región de cuyo. La edición 2017 del Top 8 ya está entre nosotros y se avecina una temporada que promete mucha acción y emociones varias.



El sábado se disputarán los cuatro partidos de primera división, Liceo -el campeón reinante- se medirá en su cancha con Teqüe, que estrena cuerpo técnico. El partido comenzará a las 15:30 con el arbitraje de Juan Manuel Martínez.



En Carrodilla, Marista será local ante Banco. "Los Curas" vienen de jugar un buen Torneo del Interior, mientras que Banco tuvo un rendimiento regular, será un partido interesante para ver como comienzan ambos elencos.



Otro encuentro que llama la atención y promete buen juego es Peumayén vs. Los Tordos. Se jugará en el Bajo de Luján, con dos equipos que mostraron una buena performace en el Torno del Interior, por lo que las emociones están garantizadas.



Por último y en horario diferenciado se medirán Mendoza y CPBM (el partido se jugará a las 19:00 por la realización del encuentro infantil González del Solar en las instalaciones del Mendoza R.C.). Ambos equipos presentan novedades, los Blancos con plantel técnico renovado (Laly Viazzo y Fede Méndez) y los de Chacras de Coria haciendo su debut oficial por primera vez en su historia en un certamen de primera división.

Todo está listo para que comience la acción en la provincia, con partidos imperdibles para disfrutar de una gran jornada de rugby.



Top 8 – Primera División (1° Fecha)

Liceo R.C. vs. Teqüe R.C. Sábado 15:30 horas.

Referee: Juan Manuel Martínez. Cancha: Liceo R.C.



Marista R.C. vs. Banco R.C. Sábado 15:30 horas.

Referee: Sebastián Gijon. Cancha: Marista R.C.



Peumayén R.C. vs. Los Tordos R.C. Sábado 15:30 horas.

Referee: Daniel Jorge. Cancha: Peumayén R.C.

Mendoza R.C. vs. CPBM. Sábado 19:00 horas.

Referee: Claudio Antonio. Cancha: Mendoza R.C.