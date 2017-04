Sexo en el embarazo: ¿qué siente el bebé?

El embarazo desata sensaciones e incógnitas de todo tipo. Durante todo el tiempo de gestación de l bebé, puede convertir a la futura madre (y también al padre) en un ser completamente distinto, con dudas y temores que jamás imaginó padecer.

Así, es muy normal que una mujer cuando queda embarazada, al igual que su pareja, se plantee cómo va a afectar esta situación a sus relaciones sexuales, y más todavía si es el primer embarazo.

Mientras que algunas mujeres ven cómo se diluye el deseo sexual durante esa etapa, otras se encienden y viven con plenitud la intimidad en el embarazo. Sin embargo, es frecuente que se pregunten si hay alguna restricción en ese período o si el bebé sufre algún tipo de alteración al momento en que la madre mantiene una relación sexual.

Muchas veces, la duda que surge entre padres y madres es si el bebé siente algo distinto mientras la mujer tiene sexo. ¿Se enterará? ¿Le dolerá? ¿Estará incómodo? El doctor Maximiliano Katz, especialista en obstetricia y ginecología, comenta que “el bebé no siente nada distinto durante las relaciones sexuales”. Al mismo tiempo, detalla que “luego o durante la relación sexual puede haber pequeñas contracciones que no son muy distintas a las habituales que ocurren durante el embarazo y que no causan ningún efecto en el bebé”.

El especialista comenta que, según las preguntas que se oyen en su consultorio, “algunos padres sienten temor a mantener relaciones por pensar que podrían dañar al bebé o por si éste siente algo”. Sin embargo, aclara que “es difícil afirmar que sienta o no algo, pero lo que seguro podemos decir es que no hacen daño”.

“Luego de las relaciones sexuales se liberan endorfinas y, una de ellas, la ocitocina, puede generar pequeñas contracciones. Como dijimos antes, si bien es difícil evaluar si generan placer o no en el bebe intra útero, lo que es seguro es que no son perjudiciales para el mismo”.

Finalmente, el especialista señala que existen signos que pueden observarse durante o luego del acto sexual en una mujer embarazada. “En ocasiones, durante la relación sexual o finalizada la misma puede haber mayor cantidad de flujo al que existe fuera del embarazo y no es un dato de alarma”, afirma. “También es bastante frecuente la aparición de algunas gotas de sangre roja o amarronada luego de las relaciones y las mismas pueden teñir el flujo durante algunos días”.

¿Cuándo no es seguro el sexo durante el embarazo?

En determinadas circunstancias, un médico puede aconsejar a las parejas que tengan especial cuidado con sus relaciones sexuales durante el embarazo, como por ejemplo:

-Si se sufre cualquier hemorragia durante el embarazo o después del coito. Es aconsejable hacer un examen del cérvix y, posiblemente, una ecografía.

-Si el sangrado es recurrente, puede sugerirse que disminuyan los coitos, pero esto no significa que estén prohibidas otras prácticas sexuales durante el resto del embarazo.

-Si la placenta se extiende por encima del cérvix (trastorno conocido como placenta previa), le pueden aconsejar que evite completamente el coito. La situación de la placenta será un dato que le podrá dar su ginecólogo.

No obstante, es importante además matizar el tema de las relaciones sexuales ya que los profesionales afirman que éstas no se deben reducir solo a la práctica de la penetración. Existen numerosas posibilidades de disfrutar del sexo sin ella y quizás sea durante el embarazo, cuando la pareja pueda plantearse nuevas opciones para lograr el disfrute sexual de manera plena.