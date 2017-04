Alerta de la Iglesia: “La pobreza en Mendoza no sólo aumentó, también cambió de rostro”

Cada vez son más las personas en situación de calle que se ven en Mendoza pero, de acuerdo con dichos vertidos por el titular de Cáritas, el padre Mario Panetta, los rostros también son nuevos. “Hoy no sólo están los de siempre sino que se suman nuevas caras, personas que antes colaboraban y hoy piden ayuda porque perdieron su trabajo”, refirió a El Sol el sacerdote.

El caso de Jesús Contreras, el indigente que fue brutalmente incendiado en la calle mientras dormía, y que ayer fue intervenido quirúrgicamente por las quemaduras en el cuerpo, hizo que el problema de la pobreza se instale nuevamente en la sociedad.

Jesús Contreras, el hombre incendiado por inadaptados.

La otra cara

“Hemos notado que más gente asiste a las iglesias a pedir ayuda, alimentos, abrigos y trabajo. Lo llamativo es que muchas de esas personas, tiempo atrás, eran las que nos traían bolsas con comida, las que se ofrecían a ayudar. Hoy golpean las puertas porque están sin trabajo”, expresó Panetta.

Frente a esta realidad, Francisco Immerso, integrante de la ONG Puente Vincular, refirió: “Es una realidad que ya no se puede tapar, y se han sumado muchos desocupados”.

En tanto, Cristian García, de la ONG Universitarios y Profesionales en Acción (UPA), manifestó: “En los últimos meses hemos visto mucha más gente en la calle, de 60 familias que asistían a la iglesia Santiago Apóstol y San Nicolás hoy hay 300, un número que alarma y que nos hace reflexionar que las cosas están empeorando”.

¿Una urgencia o una emergencia?

“Las personas a las que asistimos no son todas indigentes ni están en situación de calle. Son personas que, en muchos casos, tienen hogar pero no tienen un plato de comida”, dijo García.

“Hoy notamos un aumento de la gente que pide ayuda y también sentimos que tenemos que aumentar las raciones que preparábamos, lo cual lleva muchos más insumos y manos voluntarias, que no siempre tenemos”, explicó García y prosiguió: “Nuestro trabajo no es sólo de asistencia sino que también brindamos un acercamiento emocional y espiritual”. Por su parte, Immerso manifestó: “No vamos ni queremos ser sustitutos del Estado, queremos articular una política para que se aborde la problemática con la seriedad que requiere, esto no es una urgencia, es una emergencia”.

Ahora, el PJ sí quiere cifras

El diputado justicialista Omar Parisi hizo un pedido de informes para conocer con certeza la cantidad de refugios activos con los que cuenta la provincia para albergar personas en situación de calle y la cantidad de personas que se encuentran en esa situación.

“El año pasado, en esta misma época, precisamente el 28 de abril, pedimos un informe similar y aún aguardamos las respuestas. No existen estadísticas de nada y es preocupante porque la responsabilidad también le cabe al Gobierno”, dijo el legislador.

Además, el diputado refirió que hay una crisis económica importante y es necesario actuar, pero sobre datos concretos.

Consultado sobre el aumento de personas desocupadas, Parisi dijo: “Los municipios tienen planes de trabajos de $4 mil para que estas personas se desempeñen en tareas de limpieza. Hay que empezar a actuar”.

La postura oficial

Frente a los cuestionamientos, Alejandro Verón, director de Contingencia Social de Mendoza, manifestó: “El año pasado se hizo entrega del relevamiento de personas en situación de calle solicitado en el 2015 por Héctor Fresina, diputado provincial del Frente de Izquierda. Respecto del solicitado por Parisi, no tenemos notificación aún, por lo que hoy iremos a la Cámara a solicitar el pedido de informe y en breve responderemos como corresponde”.

Verón también aseguró que desde que asumió no hacen más que asistir y ocuparse de las personas que lo necesitan. “Heredamos medio millón de pesos en deudas, una base de datos en blanco, por lo que hemos trabajado y mucho”.

“Actualmente en la provincia hay 150 personas en situación de calle y tres son los refugios activos que funcionan a lo largo del año y no sólo en invierno, como con la gestión anterior”, concluyó.