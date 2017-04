Suicidio adolescente: piden estar atentos a "la ballena azul" y a "Por 13 razones"

El "juego de la ballena azul” y la serie de Por 13 razones, son dos fenómenos que incluyen como resultado final el suicidio de un niño o adolescente. La magnitud y viralización de los desafíos macrabros que impone el "juego" han derivado en la preocupación de los padres y las alertas de los especialistas. Asimismo, la tira de Netflix ha levantado revuelo entre alumnos, docentes y padres mendocinos.

El "juego"

“La ballena azul” es un "juego" virtual en el que un usuario adolescente de una red social –Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etcétera– es invitado por otro, el cual es denominado “tutor en línea”, a participar de un grupo cerrado y realizar 50 desafíos que finalizan con el suicidio del jugador.

Las pruebas deben ser entregadas a la hora específica de las 4.20 a través de la red social elegida. Estos retos pueden ser fijos o definidos por el coordinador. Los mismos cuentan en tatuarse una ballena con un cuchillo en el brazo; ver películas de terror durante 24 horas seguidas, las cuales suben de tono hasta volverse tétricas; dar dulces envenenados o con drogas a estudiantes más pequeños; y por último, terminar con su propia vida.

Cada fase superada es un corte, hasta formar "la ballena azul".

Cada desafío superado debe ser demostrado, documentado y enviado al tutor. La mayoría son registrados a través de videos que no pueden ser difundidos a quienes no estén en el grupo. En caso de que el adolescente no desee realizar el desafío por el nivel extremo de violencia que contiene, es amenazado con la agresión o el asesinato de alguno de sus familiares.

Este macro juego que tiene como desafío final que el chico se suicide fue creado en Rusia, donde el número de decesos superó los 130 casos; luego se expandió a Asia y América, causando muertes en México, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay, según los reportes de medios de diferentes lugares. En cada uno de estos países, al menos un caso fue denunciado y corroborado, en otros las cifras van en aumento.

Los medios internacionales, profesionales y padres, preocupados por la rápida viralización del juego y la aceptación de los jóvenes, comenzaron a difundir a través de audios, notas, mensajes preventivos a otras familias. Los mismos se expandieron hasta llegar a Mendoza.

Un caso fue el de una madre que encontró la invitación virtual que le enviaron a su hijo para que forme parte de “la ballena azul”. Asustada por el contenido del mensaje, la propuesta macabra y su temor de hablar sobre ese tema con el joven, decidió pedir ayuda a Jorge Cháves, director del Programa de Prevención de Violencia TIC y Delitos Informáticos, del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

El especialista aseguró a El Sol que el juego "ya desembarcó en la provincia" y que ha encendido las alarmas de las autoridades.

Asimismo, entre los mismos adolescentes ya se habla del tema. Se conocen a grandes rasgos las reglas generales aunque no se han confirmado casos de "jugadores" en Mendoza.

No obstante en Chile, donde las cadenas de Whatsapp preocuparon a las autoridades escolares y policiales, ya se realizó la primera denuncia formal por un joven de 12 años, quien fue obligado a "jugar" llegando a la etapa 5, según informó el diario chileno La Tercera.

La polémica serie de Netflix

Otro caso es el de la serie Por 13 razones –o 13 Reasons Why–, que trata sobre el acoso escolar y bullying al que es sometida una adolescente quien decide finalizar su vida. La joven antes de suicidarse deja trece grabaciones destinadas a cada una de las personas que influyeron en su decisión.

Protagonistas de la serie "Por 13 razones".

El film ha tomado tal magnitud y popularidad que padres y docentes temen por la recepción que tiene la historia en los más jóvenes y cómo puede llegar a influir en sus decisiones. Desde el sector escolar, si bien no hay una bajada de línea formal desde la Dirección General de Escuelas, la decisión de los profesores ha sido aconsejar a los padres a ver la serie con los hijos.

La idea tiene doble finalidad: que el chico tenga un adulto que responda sus dudas e inquietudes; y motivar el diálogo entre el padre y su hijo. Este último punto es uno de los más mencionados por los docentes y profesionales de la salud que aseguran que se ha ido perdiendo con vertiginosidad en los últimos años.

“Veo a los adolescentes cada vez más deprimidos, ausentes, y realmente es muy preocupante la situación. Más allá que uno pone todo como docente para enseñarles y hablarles, el temor es enorme y te desborda como profesional”, contó una profesora de secundario a este diario.

La docente agregó que "la falta de colaboración de los padres no tiene límites" y que en algunos casos "ni siquiera tienen conocimiento del entorno o situación de su hijo".

El psiquiatra Manuel Vilapriño, del Ministerio de Salud de Mendoza y ex director del Hospital Carlos Pereyra, aseguró que los suicidios a temprana edad –arrancando en los 7 años– se van incrementando con los años.

Y apuntó a que el trabajo entre el Estado y los padres es fundamental: “Por un lado, nuevas políticas de prevención, por otro, la interacción activa entre padres e hijos”.

Jorge Cháves, responsable del programa de delitos informáticos del Ministerio de Seguridad, comentó que "es fundamental alertar y contarles a los adolescentes a lo que se exponen en las redes sociales".

“A la escuela que nos llama le brindamos un taller en el que todos participan. Allí, se explica la realidad de Internet, a quién llega la información que se publica, el comportamiento nocivo, la actividad criminal de los que espían sus publicaciones, etcétera”, indicó el especialista.

Quienes deseen acceder a estas charlar del Programa de Prevención de Violencia TIC y Delitos Informáticos deben mandar un mail al jchaves@mendoza.gov.ar.