Alquilarán un espacio para que futuros docentes tengan clases

Luego del reclamo de docentes y alumnos del IES Tomás Godoy Cruz, la DGE confirmó que alquilará un espacio para que los cerca de 400 alumnos que hoy no tienen donde recibir clases puedan hacerlo en un lugar digno. La comunidad educativa demanda mejoras edilicias en una de sus secciones que quedó inhabilitada tras la lluvia y que deberá ser demolida por ser de adobe.

Desde la Dirección de Educación Superior, Gustavo Capone reconoció que la construcción cuestionada "tiene más de 80 años y nunca ha tenido mantenimiento". Las intensas precipitaciones de las últimas semanas sólo dejaron al descubierto sus fallas estructurales.

"Hemos convenido un programa para tratar de ubicar en otros espacios del Normal y alquilar otro edificio para las 6 aulas que no tienen actividad desde el lunes", señaló el funcionario. Para esto, alquilarían algunos salones del Instituto Superior Magíster, ubicado a pocos metros de la sede desalojada.

El objetivo a largo plazo es construir nuevos edificios en la sección que será demolida, así como también refuncionalizar "El jardín de la Memoria", la antigua Jefatura Policial que está abandonada, entre Patricias y Montevideo que funcionaba como Centro de Detención Clandestino durante la última dictadura.



"Tenemos un plan para potenciar el Normal, pero el ante proyecto que tenemos preparado necesita del aval de la Municipalidad de Capital y del área de Patrimonio de la provincia porque el sector de Patricias fue declarado Patrimonio Histórico Cultural y Espacio de la Memoria Colectiva", aclaró.

En primer término se "encapsulará" la parte vulnerable que se encuentra en Mitre, que deberá ser demolida porque es de adobe. Luego, se empezará la construcción de la extensión del Instituto de Educación Superior de Formación Docente y Técnica Nº 9-002, obra que demoraría cerca de tres años.

La herencia recibida

La construcción nueva que funciona sobre la calle Montevideo también se vio afectado por la lluvia, se produjeron filtraciones. Pero también, colapsó el sistema de calefacción. Los alumnos, además, reclamaron por la falta de agua y la humedad.

El director de Educación Superior atribuyó los desperfectos a la herencia recibida. "Ese edificio no se ha inaugurado aún. De hecho, de los 12 millones de pesos que llevamos invertidos en el IES, 5 millones corresponden a mantenimiento de la parte nueva", destacó.

La constructora que tuvo la concesión de la obra no terminó los trabajo como correspondía. "Hay un montón de instancias que no se terminaron, no hubo un cierre de obra", dijo Capone, que reconoció que su gestión ha tenido que "tapar los agujeros que se venían presentando".

Por su parte, el instituto de formación docente evaluará la propuesta en una asamblea interna. Allí determinarán si aceptan lo dicho por la DGE o siguen con las clases públicas. En una primera instancia estarían conformes con los resultados de la reunión que el Consejo Directivo Ampliado tuvo con los funcionarios de la DGE.