¿Los comprarías? Estos jeans "sucios" cuestan 425 dólares

La cadena de tiendas Nordstrom está siendo criticada en las redes sociales por vender jeans que parecen sucios a 425 dólares.

El sitio web de la tienda de productos divididos en departamentos dijo que los pantalones tienen una "capa como pasta de barro" para representar "ropa de trabajo duro al estilo americano". También vende al mismo precio una chaqueta vaquera, que parece cubierta de barro y va con el pantalón.

En las redes sociales, usuarios criticaron a Nordstrom porque presuntamente se mofan de los obreros.

Mike Rowe, quien fue anfitrión del programa televisivo "Dirty Jobs", dijo en un mensaje en Facebook que los pantalones eran un ejemplo de la "guerra al trabajo" del país y los calificó de "disfraz para gente rica que ve al trabajo como algo irónico".

Representantes de Nordstrom Inc. no contestaron inmediatamente a un mensaje que se les envió en busca de comentarios. No fue posible comunicarse con PRPS, manufacturador de los pantalones y chaquetas.