Operaron en el Lagomaggiore al indigente que prendieron fuego en la calle

Jesús Contreras, el indigente que fue atacado el fin de semana por vándalos mientras dormía, fue intervenido este jueves en el hospital Lagomaggiore para tratar las quemaduras de tipo A que tenía sobre su costado dorsal derecho.

Los profesionales además trabajan sobre la salud integral de este hombre de 38 años que ingresó el domingo por la mañana, quemado luego de un episodio salvaje en la calle Las Heras.

El director del hospital Luis Lagomaggiore, Mario Bustos Guillén, explicó que se le realizó una limpieza quirúrgica y un autoinjerto de piel. "Se le saca un poco de su piel para ponérsela en la quemadura, para que cicatrice mejor", explicó en declaraciones a Canal 9.

- ¿De qué recuperación estamos hablando y en qué período?

- Cada paciente tiene su período. No podría decir con exactitud el tiempo exacto que tardará en curarse. Sí estamos tratando de acelerar los tiempos, sobre todo en la quemadura, por si en cualquier momento en que el paciente sea dado de alta no sufra ningún tipo de inconvenientes.

- ¿Este tipo de recuperación se puede realizar un ámbito como la calle?

- Por supuesto que no es lo preferible. Entendemos su situación, por eso estamos trabajando junto a Contingencias para ver cuál sería su lugar cuando se le dé de alta. La calle no es la mejor situación para curarse de una quemadura.

- Tenemos entendido que su estado de salud en general es bueno, salvo algunos inconvenientes que presenta. Por ejemplo el de su hígado.

- El tema de su hígado no es nada comprometido, ni nada importante. Pero tengamos en cuenta que es una persona que viene en situación de calle, la alimentación no ha sido la óptima por lo que seguramente tendrá déficit de algunas proteínas o algunas necesidades básicas para cubrir. El tema del hígado no reviste gravedad, por supuesto que se le han hecho análisis y está todo en condiciones para que pueda ser intervenido.

- ¿Podría quedar en terapia luego de la intervención?

- Sí, lo vamos a poner en terapia no porque revista gravedad sino para tenerlo más cuidado con el tema de las curaciones.

- ¿Qué otros cuidados tendrá que tener en las próximas horas y días?

- Su estado de salud en general es bueno. Estamos haciendo interconsultas con neurología y clínica médica para ver no solamente el tema de la quemadura sino todo su estado. Las precauciones: cuidado con las cremas. Nosotros siempre hemos dicho que se le dará el alta cuando los médicos así lo consideren.

- ¿Se puede llegar a aportar desde el nosocomio a la investigación del hecho? Muchos se preguntan por las circunstancias del hecho repudiable.

- No se puede saber dependiendo de la quemadura. A nosotros lo que nos puede dar una información es el grado de la quemadura que tuvo que es en función del fuego con el que tuvo exposición. Seguramente la gente de quemados lo sabrá mejor porque son especialistas. Pero nosotros no valoramos con qué se quemó sino la profundidad con la que se quemó.

- ¿Es superficial?

- Sí, tipo A.