La “dinastía” Kardashian-Jenner, un lío de familia

El libro de Caitlyn Jenner llena ya las librerías estadounidenses y se prevé que será un “best-seller”.

A través de sus páginas, la autobiografía de la madrastra de las Kardashian saca a la luz varios secretos de la familia, que apuntan a incendiar el espectro mediático con la chispa de la polémica.

Pero, ¿quién es quién en el clan Kardashian-Jenner? El número de integrantes, las relaciones y separaciones, y las distintas razones de su fama, convierten a la familia en un entuerto de personajes. Desde aquí pasamos a mostrar los miembros más destacados de una familia que se ha convertido en una de las más mediáticas de la década.

KRIS JENNER: A ella se remonta el origen del clan, gracias a su matrimonio con Robert Kardashian, abogado que alcanzó la fama por casos tan polémicos como el de O.J Simpson.

Con él tuvo a sus tres primeras hijas, Kim, Kourtney y Khloe, y a su único hijo varón, Rob JR.

Inició así la tendencia de bautizar a las mujeres de la familia con nombres que llevasen la letra “K” como inicial. Tras divorciarse de Robert, con el que mantuvo después una buena amistad hasta su muerte, se casó con Bruce (ahora Caitlyn) Jenner. Con él, que ya tenía cuatro hijos de anteriores matrimonios, tuvo a Kendall y Kylie.

Kris es una de las creadoras y protagonistas del “reality show” familiar, “Keeping up with the Kardashians”. Los rumores dicen que fue ella quien filtró el vídeo erótico que lanzó a su hija Kim a la fama, y quien le aconsejó que posara para la revista erótica Playboy. A sus 61 años, ya tiene cinco nietos.

ROBERT KARDASHIAN: Fue un abogado de origen armenio al que el caso de O.J Simpson le supuso su salto a la fama. El incendiario libro de Caitlyn, da alas a la teoría de que Robert conocía la culpabilidad del ex jugador de fútbol americano, pero el dinero fue una poderosa influencia. Es el mismo dinero del que disfruta el clan tras su muerte.

Caitlyn Jenner, antes conocida como Bruce jenner. Es un ex atleta olímpico y la transexual más famosa del mundo. Es uno de los participantes en el “reality” de las Kardashian, que con su libro “"The Secrets of My Life", desvela ahora supuestas mentiras y escándalos en torno a la familia.

Entre otras cosas, acusa a su ex mujer de presionarla para ocultar su transexualidad y asegura que, el desvelarlo en el programa televisivo, fue parte de un montaje. Al cambiarse el nombre, eligió llamarse “Caitlyn”, sí... Pero con el sonido de la letra “K”.

KIM KARDASHIAN: A ella debe el éxito el resto de la familia. Al principio, no era más que la discreta amiga de París Hilton. Ahora, la ha superado en fama, que le llegó por la “filtración” de un vídeo pornográfíco con su entonces pareja, el rapero Ray J. Tras este incidente tuvo diversas apariciones en televisión y el “reality show” familiar que lanzó a la fama al resto del clan.

Admirada por su voluptuoso físico, Kim es una de las personas con más seguidores de la red social Instagram (casi 98 millones y medio). Ahora está casada con Kayne West, con quien tiene a una hija y espera a un segundo retoño.

KOURTNEY KARDASHIAN: Es la mayor de las tres hermanas Kardashian y estuvo emparejada, durante nueve años, con Scott Disick, con quien tiene tres hijos.

Además de participar en el programa familiar, ha salido en otros “realitys”. Gestiona también varias empresas, como la línea de ropa “D-A-S-H”, junto a su hermana Kim; o la de joyas, “Virgins, Saints, and Angels”.

KHLOE KARDASHIAN: Es la menor de las Kardashian y la más conflictiva. Ha protagonizado alguna pelea callejera, la pillaron conduciendo ebria e incluso se saltó la libertad condicional.

Estuvo casada con el jugador de baloncesto Lamar Odom y ha sido relacionada con el rapero French Montana. Participa en los negocios familiares.

ROB JR. KARDASHIAN: Rob es el único hijo varón y su nombre no empieza con K. Su fama es menor que la de sus hermanas, pero también ha tenido alguna participación en televisión y ha mantenido relaciones con Adrienne Bailon (“The Cheetah Girls”) o Rita Ora. Por supuesto, ha aparecido también en el “show” familiar.

KENDALL JENNER: Es la mayor de las dos hermanas Jenner y la que más se ha desligado del escaparate familiar y de los “realitys” (aunque tuvo uno propio). Sin embargo, ha obtenido una enorme fama como modelo profesional, y ha desfilado para diversas firmas y diseñadores.

En su largo historial de relaciones se encuentran, entre otros, Harry Styles, cantante de One Direction, y Scott Disick (sí, el exnovio de su hermana Kourtney).

Recientemente habló con la revista “Harper Bazar” sobre la primera vez que vio a su padre vestido de mujer: “mi corazón se rompió”, confesó la modelo.

KYLIE JENNER: Es la más pequeña del clan y trabaja estrechamente con su hermana Kendall. Ha sacado con ella un libro, una colección de moda y una aplicación para móviles.

También ha levantado mucha polémica entre sus seguidoras de las redes sociales, que imitaban supuestas técnicas de belleza suyas como aumentar el volumen de sus labios usando una botella (aunque finalmente la modelo confesó que usa botox). Su fama, como a la mayoría de sus hermanas, le llegó a través del programa familiar.

“"The Secrets of My Life", el título de la autobiografía de Caitlyn Jenner, alberga entre sus páginas detalles íntimos y asuntos turbios sobre casi todos los miembros del clan Kardashian-Jenner.

Según desveló la web Radaronline.com, Caitlyn acusa al difunto Robert Kardashian de conocer la culpabilidad de O.J Simpson cuando fue acusado de matar a su mujer, Nicole Brown, pero no dudó en defenderle pese a ello por intereses económicos y, tal vez, apunta en sus páginas, por rencor a su exmujer Kris, que era amiga de la difunta.

Caitlyn confiesa también que Kris sabía de su condición de mujer mucho antes de que se revelase en el “reality” familiar, pero que habían llegado a un acuerdo por el cual ella tuvo que reprimir su identidad sexual.

Dice también que Kim se sintió decepcionada cuando su madrastra no eligió un nombre con “K” tras su cambio de identidad.

Según información publicada en US Weekly, estos y otros contenidos de este posible “best-seller” han enfadado a la línea Kardashian de la familia, lo que puede suponer un cisma en él, ya de por sí, embrollado clan.