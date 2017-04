Bruno Mars se presentará en Chile

Con un escueto "pronto", la productora DG Medios, que ya llevó al país trasandino artistas como Ed Sheeran, Sting, Justin Bieber, Rolling Stines, entre otros, publicó un video donde confirmaría una nueva visita de Bruno Mars a Chile.

Dueño de éxitos como "24k Magic", canción que le dio nombre a su último disco, "Just the Way You Are", "Treasure" y muchas más, se presentaría en Santiago, en el marco de una de las giras más esperadas del último tiempo, donde repasa canciones de su exitoso álbum, publicado en 2016, y que por estos días agota localidades en Europa y Estados Unidos, donde tiene fechas hasta el mes de noviembre.

Recordemos que Mars ya tuvo un paso en el año 2012, cuando llenó el Movistar Arena en una presentación inolvidable antes de que se convirtiera en uno de los artistas anglo más importantes de este tiempo.

¿Y Argentina?

Por el momento se rumorea que se presentaría en Argentina a finales del 2017, más exactamente a fines de noviembre, en el Estadio Único de la ciudad de La Plata.