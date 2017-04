Pamela Anderson criticó la política de EE.UU. y Reino Unido con un poema

La actriz y defensora de los derechos de los animales, Pamela Anderson, crítico las políticas actuales de EE.UU. y el Reino Unido a través de un poema de su autoría publicado en su blog y titulado: 'I Like How You Resist Me' ('Me gusta cómo te resistes a mí').

Anderson expone, como si se tratara de un romance, las relaciones entre ambos países: el espionaje, los conflictos internos, e incluso habla de la situación que atraviesa el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

"Podría darle un consejo a Trump (presidente de EE.UU.) y May (primera ministra del Reino Unido) sobre relaciones especiales, basado en mi relación especial con Julian", escribe la actriz.

La activista afirma que el clima de tensión política causado por las elecciones en el Reino Unido del próximo mes de junio y el aumento de las amenazas de seguridad en EE.UU., convierte su relación en una "batalla romántica" a la que invita a Francia a unirse y formar un "trío". Es el momento adecuado para discutir con los franceses de política con romanticismo", asegura.

La modelo considera que el hipotético romance "desigual" entre Washington y Londres se ve arruinado por "malas leyes", las mismas que mantienen a Assange "detenido ilegalmente"."Bombardean naciones y odian la transparencia", subraya Anderson en relación a dichos países.

Finalmente la actriz califica de "amante disfuncional" a EE.UU. por "espiar" al Reino Unido y afirma que la "honestidad" es crucial para cualquier pareja. "Basta de abusar del espionaje y las leyes secretas", escribió.