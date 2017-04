Cancún: el fatal presentimiento de la madre de argentina muerta

La madre de Cinthia Vanesa González, la argentina asesinada en Playa del Carmen, aseguró que "tenía el presentimiento de que su hija estaba muerta".

La joven fue hallada sin vida en su casa ubicada en esa localidad turística mexicana y las primeras pistas apuntan a un hombre al que González y su pareja, Francisco Cavelli, habían alojado en los últimos días.

En diálogo con el canal Crónica, la mujer conocida como 'Pili' confirmó que su hija vive desde hace un año en Playa del Carmen, donde convivía con su novio. "El lunes hablé con ella, pero ayer le mandé mensajes y no contestó", agregó la mujer, que además reveló: "Tenía el presentimiento de que mi hija estaba muerta".

'Pili' también contó que González y Cavelli "trabajaban en el mismo hotel", y aseguró que no desconfía de la pareja de Cinthia: "El novio de mi hija está demorado, pero yo estoy segura de que él no la mató, es otra persona. Yo pienso que Fran sabe quién la mató, y si está encerrado no va a poder dar el identikit".

Por último, la madre contó que los investigadores mexicanos le dijeron que "la estrangularon y le dieron un golpe en la cabeza", y pidió que "agarren al delincuente que la mató".

Por otro lado, Carolina, una prima de la víctima, contó qie se comunicó con Vanesa el lunes por la tarde y le había contado que un hombre mexicano iba a vivir en su casa unos días.

Además, la mujer agregó que "Vane y Francisco le dieron hospedaje a esta persona mexicana, pero no sé si lo conocían. Lo único que sé es que cuando Francisco llegó a la casa y empezó a buscar a Vane, la encontró muerta".

"Ella estaba feliz viviendo allá. Había conocido a Francisco en Perú y hace unos tres o cuatro meses habían alquilado la casa en Playa del Carmen", detalló la prima de la víctima.

Comunicado de la fiscalía mexicana

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado que fue publicado en su página oficial que la investigación se inició este martes por el delito de homicidio. "Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, cuando las autoridades recibieron el reporte de un occiso en un domicilio de la colonia Colosio", detalló el comunicado. Además, se indicó que la mujer se encontraba vestida, dentro de una caja de cartón y en posición fetal.

Personal de Servicios Periciales de Playa del Carmen trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la autopsia y determinar las causas del deceso.

En la casa en la que fue encontrada Vanesa, los investigadores detectaron que se habían llevado dinero y documentos.