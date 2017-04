Mascherano: "Pensé en quedar en la historia por errar el penal"

El mediocampista de Barcelona de España Javier Mascherano aseguró que fue "difícil decir que no" ante la insistencia de compañeros e hinchas para patear el penal que convirtió en gol, el primero en su larga carrera en el equipo catalán, en la goleada 7-1 ante Osasuna por la 34ta. fecha de liga española.

"No era algo que me tenía preocupado no convertir. Ante la insistencia de todo el mundo fue difícil decir que no. Surgió de los mismos compañeros", manifestó Mascherano a la prensa española una vez finalizado el cotejo en el Camp Nou.

"Lo tomo como algo anecdótico. Más una muestra de cariño que otra cosa. Lo más importante era el triunfo y tratar de ganar los tres puntos por lo que había hecho el equipo en el Bernabeu", apuntó el ex River Plate.

Mascherano no supo qué estrategia o técnica iba a emplear antes de ejecutar el penal, pero sí tuvo en claro una cuestión: "Lo único que pensé es en pasar a la historia por errar el penal".

Por último, el volante del seleccionado argentino indicó que lo suyo "no es contribuir con goles" al equipo.

Javier Mascherano marcó hoy su primer gol en Barcelona después de 319 partidos en un período de siete años desde su incorporación en la temporada 2010/2011.