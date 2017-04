Los violentos audios de Gianinna Maradona contra Diego y Rocío Oliva

Las vivencias del clan Maradona siempre dan nuevos capítulos, al mejor estilo de un culebrón mexicano. Sin embargo, esta vez todo tomó un tinte bastante agresivo luego de que se filtraran unos audios en los que Gianinna trata a su padre de “mierda” y a Rocío Oliva de “conchuda”.

Al parecer, todo se desencadenó luego de El Diez no fuera a visitar a su nieto Benjamín. “Mirá, no me interesa ni seguir escuchando tu nota de voz. Fuiste el que en la televisión dijo que yo no te dejaba ver a Benjamín en ningún momento. Yo nunca prohibí que veas a Benjamín. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en televisión, lo puse en Twitter”, dice Gianinna en la grabación que revelaron en Intrusos.

“Así que decile a la conchuda que tenés al lado, a esa pendeja de mierda, que ojalá nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decile bien, que le muestren mi Twitter porque la voy a cagar a trompadas”, agrega la hija de Maradona, en un tono violento y amenazante, sobre Oliva.

“Aunque vos seas una mierda, ahora Dalma está yendo para allá porque Benjamín, aunque vos ayer lo plantaste, te quiere ir a ver. Así que Benjamín,está saliendo para tu casa. Mierda”, termina la ex del Kun en otro audio.

Escuchá los audios