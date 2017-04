¿Cómo hacer para saber tu situación o salir del Veraz si ya cancelaste tu deuda?

Históricamente, estar en la lista del Veraz por la falta de cancelación o demora en el pago de un servicio limita a la persona a no poder acceder a un préstamo monetario o una tarjeta de crédito. El problema es cuando el usuario no ha contraído dicha deuda o no ha sido eliminado luego de pagarla.

Estos últimos dos casos incrementan cada vez más, ya sea por un error en la base de datos de la empresa o entidad bancaria que informa al Veraz, o porque el sistema no eliminó al cliente de su “lista negra” transcurridos los dos años de haber sido abonada la deuda.

Cuando la persona incurrió en la falta de pago de un crédito o servicio contratado, el Veraz podrá tenerlo en sus listas de deudores hasta cinco años. Una vez superado ese periodo, la persona deberá ser borrada de la base de datos según la Ley de Protección de datos Personales 25.326.

“Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho”, dicta el artículo 26, inciso 4, de la ley 25.326.

La ley es clara, sin embargo en algunos casos esa norma no se cumple. Tal es el caso de un grupo de alumnos universitarios que decidió ingresar a las promociones ofrecidas por el Banco Francés. Pero cuando llegó el momento de registrarse, un empleado del banco les informó a cuatro de ellos que no podrían ser aceptados como clientes por estar en las listas del Veraz.

"Quisimos acceder a una promoción del Banco Francés, pero nos dijeron que estábamos todos en el Veraz", indicó Matías González, uno de los afectados junto a sus compañeros de universidad.

Los cuatro aseguraron no contraer ninguna deuda con alguna empresa. Sin embargo, Veraz, que posee un informe sobre tus antecedentes comerciales, crediticios y medios de pagos, afirmaba lo contrario. Esto no es algo alocado y suele ocurrir con cotidianidad en el país, según afirma la ONG Protectora Defensa del Consumidor.

Esto fue afirmado por Veraz, donde aclararon que el error proviene de la base de datos de las empresas que pagan para hacer públicos a sus morosos. A su vez, también destacaron los pasos que debe seguir la persona para acceder a ese dato de forma gratuita, ya que vale 190 pesos la consulta mensual.

Pasos para salir del Veraz

-Ingreso al Veraz: si el cliente no pagó un servicio privado o crédito dinerario.

-Datos que el Veraz tiene de la persona: información tipo comercial, créditos que se le otorgaron a un ciudadano, y la forma de pago.

-Cómo saber de forma gratuita si estoy en el Veraz: son dos alternativas, para ambas la persona debe saber su número de CUIL, el que se puede adquirir ingresando a Anses Constancia de CUIL.

Una vez obtenido el CUIL, la primera opción es ingresar al Banco Central - Veraz, colocar el número de Cuil, completar el campo con el código que el mismo le ofrece y listo, le informa si tiene o no una deuda.

En caso de figurar con deuda y desea saber de forma gratuita el motivo y estado de su situación, debe llamar al (011) 53524800, seguir las instrucciones hasta obtener el “código” o “PIN” brindado por la empresa.

Una vez obtenido el código, se debe ingresar al sitio web www.veraz.com.ar/da/derecho y completar los campos con los datos personas y el PIN obtenido. Luego la página le brindará un listado con todos sus datos y movimientos.

-Tiempo que debe permanecer en la “lista negra”: si la persona pagó la deuda sólo debe estar hasta dos años en la lista, la cual debe informar que canceló su morosidad. Si el usuario no abonó su crédito o servicio sólo hasta cinco años.

-Recurso para ser eliminado del Veraz: si está en la base de datos por un error de la empresa, o bien no fue eliminado luego de pagar, el usuario debe ingresar a Veraz Reclamos, llenar el formulario y enviarlo. En el transcurso de cinco días debe ser informada su situación y eliminado.

También, puede llamar a Atención al Cliente al (011) 53521700 donde se le informará su situación y modo de proceder.

En caso que ningunos de estos medios sirvan para que la persona sea eliminada del Veraz, se puede enviar una carta documento, para que las vías judiciales se encarguen.