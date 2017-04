La actriz de Doña Bárbara pelea contra el cáncer

En 2016, cuando terminó de grabar la telenovela Eva, la trailera, Edith González sufrió un duro golpe al enterarse que tenía cáncer de ovarios. Sin embargo, desde ese momento la actriz comenzó una pelea que lleva adelante con mucha entereza.

La actriz mexicana que en la Argentina se hizo conocida por su papel el Doña Bárbara, se animó a posar para la tapa de la revista Quien, totalmente rapada. En ese sentido, Edith, que tiene 52 años, quiere dejarle un claro mensaje a su hija de 13. “Quiero que Constanza vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad: ella sabe que el poder está dentro de ti”, confesó.

“Lo que no saben es que yo soy Edith: que no me voy a dejar vencer”, dijo González, convencida de que va a sanarse. La actriz estuvo hace unos días de viaje por Argentina, visitando las Catarata del Iguazú y Buenos Aires.