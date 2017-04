La furia de Cinthia Fernández contra su prepaga

Abocada al cuidado de sus hijas, Bella, Charis y Francesca, e instaladas en Ecuador para acompañar a Matías de Federico, que ahora juega en Universidad Católica de Quito, Cinthia Fernández estalló en las redes contra su prepaga.

Al parecer, Cinthia hace un tiempo que no logra comunicarse con los números de asistencia que le dieron, y por eso decidió quejarse mediante su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores

“@osde no soy la única que tiene el problema. Ya se los dije clarito o me lo solucionan o empiezo a mostrar mails y pruebas de q hacen lo posible para q los clientes no puedan comunicarse. Así que cúmplanle a la gente”, escribió muy enojada, y compartiendo las capturas de las respuestas que le dieron.

¿Le solucionarán el problema?