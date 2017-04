Atrás quedaron los tiempos en que el chocolate era considerado el peor enemigo de tu piel y un obstáculo en tu compromiso para bajar de peso. En las últimas décadas, científicos han descubierto los beneficios del chocolate para la salud que lo alejan de ser un placer prohibido y estigmatizado.

Pero primero aclaremos una cosa: los beneficios de los chocolates únicamente se le atribuyen a aquellos con una alta concentración de cacao -60% o más- o de cacao puro; es decir, ese popular chocolate con leche, azúcar, edulcorantes y grasas que encontramos en todas las tienditas- y que es el más consumido a nivel mundial- no está considerado como saludable ni beneficioso.

Sin embargo, es importante no relacionar el consumo de un alimento con un efecto directo en la salud; los condicionantes que determinan el estado final de la misma son mucho más complejos. El consumo de más o menos chocolate se diluye entre el resto de la dieta, factores como la genética y la actividad física, que influyen de manera relativa en la salud de un individuo.

¡Pero no pierdas el ánimo! Estudios científicos han concluido que el chocolate posee tantos nutrientes que incluso recomiendan dos onzas de cacao al día para aportar beneficios al organismo. Te contamos:

Reduce la presión arterial

En un grupo de hombres de edad avanzada se analizó el consumo de cacao, el cual resultó inversamente proporcional a la presión arterial y enfermedades cardiovasculares. A partir del consumo de alimentos que contienen cacao se estimó que los participantes registraron mejoramiento endotelial -tejido que recubre la zona interna de todos los vasos sanguíneos, incluyendo los del corazón- y reducción de la presión vascular.

Esto se debe principalmente a los compuestos flavanoles-bioactivos que los granos de cacao contienen de forma natural.

Mejora el estado de ánimo

Para esos momentos de melancolía, las semillas de cacao están llenas de teobromina, una molécula que influye de manera positiva en nuestro estado de ánimo y el estado de alerta. También, estudios recientes han encontrado que esta molécula es antitumoral y antiinflamatoria.

Protege contra la resistencia a la insulina

Un estudio publicado por el diario British Journal of Nutrition sugiere que el consumo de chocolate puede mejorar el funcionamiento de las enzimas hepáticas en adultos y proteger contra la resistencia a la insulina, un factor de riesgo para los trastornos cardiometabólicos y diabetes.

Influye en el rendimiento cognitivo

El cacao tiene un alto porcentaje de moléculas antioxidantes, principalmente flavonoides, que se encuentran en forma de epicatequina. Estas sustancias tienen efectos benéficos sobre el cerebro, ya que inducen la presión que causa el flujo de sangre hacia el mismo. También provocan cambios en la morfología de las neuronas, principalmente en las regiones implicadas en el aprendizaje y la memoria.

Puede prevenir la obesidad

Un estudio realizado en ratas demostró que la suplementación dietética con cacao alivia la inflamación relacionada con la obesidad, disminuyendo el peso del tejido adiposo visceral. Por otra parte, un proyecto europeo conocido como Helena (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) ha estudiado a más de 3000 adolescentes entre 12 y 18 años de nueve países diferentes; su ejecutor, el doctor Jonatan Ruiz, afirmó que aquellos que comían más chocolate eran los más delgados. Por supuesto el estudio Helena también contempla factores como la propensión genética a la obesidad y la influencia del estilo de vida.