Pablo Rago: “Extraño tener plata en el bolsillo”

Pablo Rago se refirió a la actualidad del país, al conflicto del INCAA; se mostró crítico con el gobierno de Mauricio Macri y reivindicó el kirchenismo. “No estamos mejor que hace dos años”, sentenció.

Consultado por Nosotros a la mañana por el conflicto del INCAA, Rago expresó: “Está difícil. Con esto que esta pasando en el INCAA hay mucha incertidumbre“. Y agregó: “También pasa en el teatro. Este verano Mar del Plata ya estaba muerto desde septiembre. Los productores estaban asustados porque no sabían cómo iba a ser la cosa”.

“No estamos mejor que hace dos años, esa es la verdad. Yo no estoy mejor que hace dos años, mi familia tampoco. Y yo soy un tipo afortunado, laburo mucho, termino una película y empiezo a grabar otra, no me puedo quejar, pero no estamos mejor”, aseguró.

Sobre la actualidad del país, opinó: “Ya estamos crecidos en algunas cosas. Tenemos más de 30 años de democracia. Vivimos un peronismo que nos engañó, el anterior, el del turco. Después vino una salvación que no era, como fue la Alianza. Después vivimos 12 años de kirchernismo, que está bien, fueron esos 12 años particulares. Tuvimos la lamentable muerte de Néstor (Kirchner), después el Bicentenario, que hizo que todo fuera muy efervescente y que disfrutáramos mucho de la patria. Y ahora estamos volviendo como en una época que los que estamos más grandes ya la vivimos y no queremos asustar a nadie pero, asústense“, dijo.

Luego, al preguntarle si extrañaba el kirchnerismo, el actor de “Los Padecientes”, expresó: “Extraño tener la guita en el bolsillo para ir a comprar la comida. Ahora tenés que pensar que tenés que tener la tarjeta. No es fácil, no estamos mejor que hace dos años”, insistió Rago en el final de la nota.