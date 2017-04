El tailandés que mató a su hija y lo colgó en Facebook no era un demente

El joven tailandés que grabó cómo mataba a su hija de once meses el lunes y lo colgó en Facebook antes de suicidarse no era un demente, dijo hoy a Efe una representante de la Cruz Roja en Phuket, el principal destino turístico del sur de Tailandia y donde se cometió el crimen.



"No tenía ningún tipo de enfermedad mental", declaró por teléfono Armorn Eiwsakoon, de la Cruz Roja, tras entrevistarse con miembros de la familia en la que se produjo el drama.



La declaración de la auxiliar sanitaria contradice la versión de las autoridades tailandesas de que el padre sufría paranoia.



La Cruz Roja ha ofrecido su atención a la madre y la familia de esta, quienes dieron parte a la policía tras enterarse de lo ocurrido por la grabación divulgada por la red social y que estuvo en el aire unas 24 horas antes de que se eliminase.



En la grabación se veía como Wuttisan Wongtalay, de 21 años, tiraba a la pequeña por la ventana con una soga al cuello desde la azotea de un hotel.



El asesino a continuación se suicidó, también ahorcándose por el mismo método.



El incidente se produjo después de que Wuttisan y la madre de la pequeña, Jiranuch Trirat, mantuvieran una discusión.



Según medios locales, el origen de la discusión fue la creencia de Wuttisan de que su pareja tenía un amante.



El suceso eleva la presión para que Facebook imponga medidas para detectar y borrar lo antes posible crímenes y contenido violento, después de que hace dos semanas un hombre matara en Cleveland (Ohio) a un viandante y colgara el vídeo en la red social.



El consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, prometió trabajar para sacar de inmediato este tipo de vídeos de la red social más utilizada y abogó por utilizar inteligencia artificial que reduzca los tiempos de eliminación de contenido inapropiado.