“Zoca truchos”: Brancatelli admitió que CFK le “pifió feo”

El panelista de Intratables, Diego Brancatelli, reconocido por su ferviente defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, también se sumó a las críticas por los “Zoca Truchos”. “Le pifió feo” dijo.

El conductor del programa, Santiago del Moro, hizo su descargo por el hecho. La polémica se generó porque la ex mandataria mostraba capturas falsas mostrando al conductor comparando a Santa Cruz con Venezuela.

En el programa Del Moro miró a Brancatelli y le pidió que se retractara por el uso de esas imágenes falsas. "Cristina le erró y le pifió en esto. Le pifió feo. Le pifiamos los que asumimos este tuit como verdadero, que esos graphs existieron", dijo Brancatelli.

Además Brancatelli dijo sentirse como un “boludo” al ver que la ex presidenta subió fotos y graphs que no habían existido. "Me puse a ver los programas y constaté que los zócalos no habían existido", reconoció. Pero el periodista sostuvo que "en todos los programas" se comparó la situación que vive la provincia de Santa Cruz con Venezuela, cuya crisis socioeconómica y política ya le costó la vida a 24 personas.

El lunes en Instagram Cristina subió un posteo en el que se observan a los periodistas Alfredo Leuco, Alejandro Fantino, Santiago Del Moro y Mariana Fabbiani bajo zócalos donde, supuestamente, se relacionaba a Santa Cruz con Venezuela. "Cadena nacional de la mentira", escribió la ex mandataria. Sin embargo esas capturas de pantalla estaban trucadas.