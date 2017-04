Disney anunciÃ³ fechas de estreno para Frozen 2 y El Rey LeÃ³n

Este martes la compañía cinematográfica Disney confirmó la fecha del estreno de la segunda parte del exitoso musical animado "Frozen": el 27 de noviembre de 2019.

La secuela de la historia de la princesas Ana y Elsa -ahora convertida en reina- contará con la dirección de Chris Buck y Jennifer Lee, mismos directores de la primera parte de "Frozen", quienes además han recibido Oscars por mejor animación en diversas películas de Pixar, entre las que destacan "Buscando a Nemo", "WALL-E" y "Zootopia".

La primera parte de "Frozen" se convirtió en la quinta película de mayor recaudación en la historia -1.209 millones de dólares- y consiguió los premios Oscar a mejor película animada y mejor canción original, con Let It Go.

La noticia llegó acompañada de otros lanzamientos, que la casa fundadora de Mickey Mouse realizó: Ralph, Breaks the internet (secuela de Ralph, el demoledor, para el 21 de noviembre de 2018), Star Wars: Episodio 9 (24 de mayo de 2019), El Rey León Live-Action (19 de julio de 2019), entre otros.