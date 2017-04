Luna defendió a “El Polaco” de las acusaciones de su ex

Durante el fin de semana, Valeria Aquino, ex de El Polaco, denunció que el cantante no se acercó a ver a su hija Alma, quien tuvo que recibir asistencia médica por un broncoespasmo. Silvina Luna salió al cruce de las declaraciones y defendió a su actual pareja.

En declaraciones a distintos medios, Aquino contó que tuvo que internar a Alma, y aseguró que su ex, El Polaco, no la fue a ver y que tampoco estuvo pagando la obra social de la pequeña.

Consultada por Infama, Silvina, que venía de celebrar su compromiso con el cantante de cumbia, salió al cruce de las declaraciones de Valeria y defendió a su novio de una manera contundente.

“Estamos pasando un momento muy lindo. Estamos comprometidos con esta relación. Tenemos muchos proyectos por delante. Estamos enamorados”, arrancó La Moon. “Me gustaría que El Polaco sea el papá de mis hijos. No me esperaba enamorarme con esta intensidad, él me trajo mucha luz, y era lo que esperaba para mi vida”, agregó.

La actriz desmintió las acusaciones de Aquino, quien aseguró que El Polaco no le atendió el teléfono el sábado, cuando debió llevar a su hija al médico.

“Este fin de semana tuvo 11 shows. Estuvo trabajando muchísimo para él y para el futuro de sus hijas. Y en este momento en particular, si bien estamos felices por el compromiso, también estoy acompañándolo y apoyándolo porque él está pasando un momento muy triste porque no puede ver a su hija porque tiene una restricción de parte de ella (Aquino), no puede acercarse”, explicó.

Y siguió: “El Polaco se deprime porque sus hijas son su vida. Almita es su bebé y muere por estar con ella, por cuidarla. Si estuviera enferma, él qué más quisiera que tenerla en su casa”.

“Hay momentos en los que está muy triste. Se dicen muchas cosas que no son verdad. Hay muchas injurias, muchas mentiras. Ojalá que pronto la Justicia pueda dar un veredicto y se vea quién realmente está mintiendo y quién dice la verdad en todo esto”, dijo Luna, quien a su vez negó que el músico fuera violento, y aseguró: “El juez va a determinar quien golpeaba a quien. Hay muchos mensajes, hay muchas pruebas”.

Luego, contó que el ahora actor “se enteró que su hija estaba internada por los medios, pero no se puede acercar porque no lo dejan. Entonces, no es contradictorio?”, tiró.

Al preguntarle si le daba “escalofríos” la “obsesión” de Aquino, Silvina dijo: ” Sí. Hay cosas que están sucediendo que pasan la normalidad. Parece una película de psicópatas“, “Yo lo amo a El Polaco y estoy al pie del cañón. Yo estoy ahí y veo que pasa. Es un tipazo y ustedes lo conocen. Al final, la verdad se va a saber”, completó.