Mariana Fabbiani le respondió a CFK: "Soy honesta y honrada"

La conductora Mariana Fabbianni le respondió en su programa a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner luego de que la ex mandataria utilizara su imagen y la de otros tres conductores catalogándolos parte de "la cadena nacional de la mentira"

"Soy honesta y honrada, ¿usted puede decir lo mismo?", dijo la conductora en su ciclo de Canal 13, El diario de Mariana.

"Ayer la ex presidente publicó una foto que me incluía, con Alfredo Leuco, Santiago del Moro y Alejandro Fantino refiriéndose al tema de Santa Cruz, y una foto mía llorando", arrancó su descargo Fabbiani. Y explicó que la imagen de ella, entre lágrimas, nada tenía que ver con la cobertura del caso que se había realizado en su programa.

Cadena nacional (de la mentira) í ½í²ªí ¼í¿¼ Una publicación compartida de Cristina Fernández de Kirchner (@cristinafkirchner) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 11:06 PDT

De inmediato mostró un video de archivo en el que evidenciaba de dónde provenía la captura utilizada por la ex mandataria. Se trataba de una imagen perteneciente a abril de 2014 en la que Fabbiani lloraba en cámara por las muertes de su abuela y de su amigo Jorge Ibáñez, ocurridas el mismo día.

Al regresar al piso, Mariana continuó: "Lamento profundamente que haya usado un momento tan doloroso de mi vida para hacer política, un golpe bajo, un recurso bajo, Y además me molesta mucho que me haya dicho mentirosa".

"Demasiado cinismo. Hace 20 años que soy comunicadora, la gente me conoce, vivo de mi credibilidad, soy honesta y soy honrada, ¿usted puede decir lo mismo? Sin dudas son cualidades que va a tener que demostrar ante la Justicia", agregó.

Más tarde tomó la posta el periodista Diego Leuco para defender a su compañera: "Es impresionante la foto que eligieron de vos, sobre todo de una mujer que dice que defiende el género. Poner tres hombres y a una mujer llorando".

"Justamente con el título 'Cadena Nacional de la Mentira': es una más, no queremos más. Basta", cerró Mariana.

Por el mismo posteo de Cristina Fernández de Kirchner el conductor de Intratables, Santiago del Moro, también había salido al cruce: "Pido respeto. No me llame mentiroso. La que tiene que demostrar que no lo es ante la Justicia es usted".