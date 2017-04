Un error en la receta electrónica de Osep deja a afiliados sin remedios genéricos

A partir del 1 de junio, los 5.000 profesionales que aceptan la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) deberán utilizar obligatoriamente el sistema de "receta electrónica". Su implementación comenzó hace algunos meses y hoy casi 600 médicos prescriben medicamentos a través de ese programa.

Pero con este nuevo sistema, los afiliados de la obra social se encontraron con un problema a la hora de adquirir el remedio en la farmacia: la nueva metodología no permite cambiar de marca ni tampoco acceder al genérico.

Mónica Guerrieri, coordinadora del programa Uso Racional de Medicamentos de Osep, confirmó que actualmente aquellos afiliados que quieran cambiar la marca comercial del medicamento prescripto no pueden hacerlo.

El cambio de paradigma es de gran envergadura ya que se emiten alrededor de 6.000 recetas desde la oficina de Servicio de Transcripción de Recetas de Osep.

Con el sistema tradicional -la receta en papel- que todavía está vigente, se prescribe el medicamento con nombre genérico y sugerencia de marca comercial -como puede verse en la imagen inferior-, pero esta posibilidad está inhabilitada en la receta electrónica.

Modelo de receta papel donde se receta por monodroga

"Es así por ahora pero estamos con la definición para que quede registrada la monodroga y sólo la sugerencia de la marca", adelantó la funcionaria.

La receta electrónica no es nueva ya que comenzó a utilizarse en el 2011 pero sólo con los pacientes que sufren enfermedades crónicas. Según manifestó Guerrieri, en estos casos es muy importante que no se modifique la marca comercial de los remedios porque podrían afectar al tratamiento.

La funcionaria agregó que se tomó ese mismo modelo para comenzar con el proceso de digitalización de todas las recetas para llevar un mejor control y seguimiento de los afiliados pero que deben subsanar el error del sistema que no permite recetar por monodroga.

Modelo de receta electrónica

La ley N°25.649, sancionada el 28 de agosto de 2002, establece que toda receta y/o prescripción médica u odontológica debe efectuarse expresando el nombre genérico del medicamento, seguida de forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y concentración.

Además, el profesional farmacéutico deberá informar al público sobre todas las marcas comerciales que contengan el mismo principio activo, con la misma cantidad de unidades, forma farmacéutica y concentración, y los distintos precios de cada uno de esos productos.

De este modo, el consumidor puede elegir la marca y precio del medicamento recetado por el médico.

Por su parte, el titular del Colegio Farmacéutico Luis Salvi, expresó que el personal de farmacia está al tanto de esta situación pero que sólo pueden modificarlo desde la obra social.

"Una vez que se emite la receta con el nombre comercial en el sistema de validación, no permite ser sustituido por la monodroga. Si cambio el nombre, no me valida la receta", explicó Salvi.

Esto también trae problemas para los farmacéuticos, puesto que si la receta electrónica no prevé una alternativa pierden al afiliado como potencial comprador en el caso de que no cuenten con esa marca prescripta por el médico.

Una de las recetas electrónicas que especifica que "no" pueden sustituirse las marcas comerciales

Desde el Círculo Médico, Graciela Ávila Ledezma explicó que una prescripción correcta, en el marco de la ley, se hace con el nombre de la droga. El médico puede sugerir a continuación la marca comercial. De ocurrir esto último, deberá contar con una argumentación científica, muy sólida basada en la evidencia.

Sin embargo, los profesionales de la salud celebran la implementación de la receta electrónica.

"Es una herramienta de orden, de control de gestión, evita la falsificación y la automedicación, lo cual es fundamental y, además, es una solución tecnológica que establece un orden para todos los actores de la prescripción médica, desde el paciente hasta el laboratorio que fabrica el medicamento", agregó Ávila Ledezma.

Debido a las quejas de los afiliados y a las críticas de los sectores involucrados, la Osep reconoció el error en el sistema y aseguró que antes de que el sistema electrónico se extiende a la totalidad de los prestadores médicos, estará solucionado.

"En las próximas semanas ya estará solucionado el problema porque existe una ley que tenemos que cumplir", aclaró Guerrieri.