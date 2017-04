Una joven asegura que retiene recuerdos desde recién nacida

"Mi primer recuerdo que puedo fechar es de cuando tenía 12 días de vida. Mis padres me pusieron en el asiento del conductor del auto (idea de mi padre) y me tomaron una foto. Como recién nacida tenía curiosidad tanto por la cubierta del asiento como por el volante encima de mí".



Las llamativas palabras son de Rebecca Sharrock, una joven australiana de 27 años que presenta una rara condición que, básicamente, la hace tener una memoria extraordinaria. Esta es conocida como Memoria Autobiográfica Altamente Superior y, según afirma la propia Rebecca en su blog, alrededor de 60 personas en todo el mundo la comparten con ella.



"Esto me hace incapaz de olvidar cualquier día de mi vida y también estoy constantemente reviviendo mi pasado con detalles claros", explica Rebecca.



Es así como recuerda que al comienzo de su vida pasaba mucho tiempo en su cuna, mirando los juguetes que la rodeaban y a las personas que se acercaban a observarla. Y luego vino su primer cumpleaños.



"No tenía idea de qué se trataba, solo sabía que mi mamá me había puesto un vestido de raso que me provocaba picazón y que yo estaba llorando", rememora, y agrega que recibió un juguete de Minnie Mouse "cuyo rostro me aterrorizaba".



Añade que cuando tenía unos 18 meses de vida, comenzó a soñar cada vez que se quedaba dormida. "A esa edad pensaba que realidad me iba de mi casa cada noche, así que siempre quería que mi mamá estuviera conmigo mientras dormía", cuenta.



"Hay tanto que necesitamos descubrir sobre el cerebro humano, así como también cómo funcionan nuestros recuerdos", sostiene Rebecca, quien actualmente escribe el libro "Mi vida es un rompecabezas".

Asimismo, revela que está participando en dos investigaciones sobre la memoria, una de la Universidad de California y la otra con la de Queensland. "El propósito de ambos es encontrar respuestas respecto a la forma en que funciona la memoria y hallar cualquier cosa que ayude a las personas (jóvenes y viejos) con demencia y Alzheimer", explica, a la vez que señala que esta última enfermedad le es especialmente cercana ya que su padrastro la padece.



Fuente: Emol.com