Naiara Awada le respondió a Federico D’Elía: “Si mi papá se entera, lo agarra a trompadas”

Naiara Awada, sobrina de la primera dama Juliana Awada, le respondió a Federico D’Elía, quien días atrás la criticó por su falta de conocimiento al opinar sobre el conflicto del INCAA.

“El otro día vi a la sobrina de Mauricio Macri, que tiró un tuit muy fulero, y le dijeron en una nota ‘¿sabías que no pueden intervenir el INCAA, sin que pase por el Congreso?’, y ella contestó, ‘ah no sabía’. Yo me muero de vergüenza con eso”, dijo D’Elía al ser consultado sobre el tema durante el ciclo radial “Por Si Las Moscas”.

Rápidamente, Naiara salió con los tapones de punta. “¿Está de moda pegarme?”, respondió.

Luego, en otro tuit, agregó: “No hay guerra. Este señor que podría ser mi padre y conoce a mi padre salió a hablar de mi. Uno más. Ojalá le sirva”.

Ahora, consultada por Infama, la futura participante del Bailando dijo: “Yo lo invito a tomar un café, y le cuento lo que pienso. Es una persona que puede ser mi padre y que no tiene por qué hablar así de alguien que no conoce, y menos de una pendeja de 23 años. No podés hablar de esa manera de alguien por pensar diferente. Me parece irrespetuoso“.

“No sé si se cuelga… pero debe estar necesitando promocionar su obra, yo no me acordaba ni que existía él”, dijo la bailarina sobre el reconocido actor que se encuentra haciendo Sugar junto a Griselda Siciliani y Nicolás Cabré.

Al preguntarle si Alejandro Awada, su papá, estaba al tanto del cruce, tiró: “No está al tanto. Mi papá es muy cuida conmigo y siento que si se entera, lo va a ir a agarrar a trompadas. Por ahí le da bronca que tenga mucho trabajo. Es como la luz atrae a los bichos. Yo estoy en un alto momento, no es soberbia pero es lo que me pasa”.

Por otro lado, también le respondió a Mario Pergolini, quien dijo que los actores “pecan de pelotudos“.

“Le soy sincero, la verdad es que ya pecan de pelotudos, por decírselos con cariño. A muchos de ellos los conozco. Aparecen en el video diciendo lo que no está pasando. Siguen inventando una cosa que no está sucediendo“, lanzó Pergolini al ser consultado sobre el conflicto del INCAA.

En respuesta, Nai, dijo: “Me quedé como helada porque es una persona que sabe. Es periodista, está en el palo. Sabe los problemas que hay en el INCAA y los actores para laburar de esto. Me parece un montón que hable así. No hace falta”.