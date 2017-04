¿Casualidad o descontrol? Agresiones y desapariciones en el colegio Belgrano

Una escuela secundaria de la provincia quedó en el ojo de la tormenta por una seguidilla de hechos desafortunados que tuvieron en vilo a la comunidad educativa. Agresiones físicas por bullying, una muerte dudosa y dos desapariciones de menores sucedieron en las últimas semanas, encendiendo la señal de alerta.

El colegio en cuestión es el 4-148 Manuel Belgrano, ubicado en Godoy Cruz, que comenzó el año con un robo, en la previa del inicio de clases. Los malhechores se llevaron una chequera, cámaras y filmadoras.

Luego de este hecho, una adolescente falleció por muerte súbita causando gran conmoción. En un primer momento, se habló de suicidio, pero fue descartado por los médicos tras una autopsia.

El martes 18, un joven de 17 años, aparentemente víctima de bullying y cansado del acoso que venía sufriendo desde hace años, intentó atacar con un cuchillo a otro estudiante en un aula de la escuela. El agresor, quien también amenazó de muerte al menor, fue derivado al psiquiátrico Carlos Pereyra.

Pero los conflictos no frenaron allí. El viernes de la misma semana, una alumna de 1º año fue reportada desaparecida. Había salido del colegio y no había vuelto a su casa. Afortunadamente, la chica de 14 años fue encontrada 24 horas después.

Como si esto no fuera poco, este lunes, otra denuncia por averiguación de paradero llegó a la Justicia. Samira Rodríguez (13) también había salido del Manuel Belgrano y no había regresado a su hogar, causando gran revuelo y una búsqueda intensa. Finalmente, la adolescente estaba con su hermano en Guaymallén.

La escuela frente a los problemas de los adolescentes

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) aseguran que los episodios no se vinculan entre sí y que el protagonismo que ha tomado la escuela en la última semana "no le hace bien". Por su parte, se encargaron de verificar si el Belgrano había activado los protocolos correspondientes en caso de agresión entre estudiantes.

"Es una escuela que no ha tenido noticias de este tipo en su historial. Es uno de los secundarios más grandes de la provincia, con una matrícula de 1.000 alumnos y tres turnos", dijo Luis Guevara, supervisor de educación secundaria de la sección 18.

Por su parte, el director de la escuela, Eduardo Romano, se refirió a los sucesos, dando cuenta que son un síntoma de la sociedad actual y que la problemática entre los adolescentes se han incrementado. El Manuel Belgrano, en cuestión, no escapa a lo que se vive en todas las escuelas de la provincia y el país.

"El Belgrano es una isla con respecto a las problemáticas que se viven en otras instituciones. La sociedad en la que estamos envueltos es problemática y eso se traslada al colegio. La escuela con las pocas herramientas con la que cuenta les trata de inculcar a los adolescentes valores que no traen desde la casa", reflexionó el directivo.

Y agregó: "Hace 25 años que formo parte de la institución y nunca hemos tenido desenlaces de este tipo", indicó Romano sobre los últimos acontecimientos.

Liliana Romero, mamá de la niña desaparecida el viernes, contó que su hija se fue a una juntada por los 15 de una amiga y no avisó. Como madre de la escuela le preocupa la situación de los menores que no miden las consecuencias de sus actos, sumado a esto, muchos sufren bullying y no saben cómo enfrentarse a esas agresiones.

"Algo está pasando entre las chicas del colegio. Es terrible, si como padres no estamos atentos de sus cambios y no percibimos sus problemas no podremos ayudarlos. Las agresiones son constantes entre ellos y la escuela tiene que tomar conciencia de esta situación", señaló la mamá.

El Centro de Estudiantes también se manifestó en contra de estas situaciones indicando que "el bullying está naturalizado entre los adolescentes y el Belgrano no es la excepción", expresó Lautaro, referente de los alumnos del colegio.

Finalmente, los directivos destacaron que el gabinete pedagógico está actuando y dialogando con los chicos, sobre todo, con los compañeros de las víctimas. La semana que viene realizarán una jornada de reflexión.