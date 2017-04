Una participante de "Tu Cara Me Suena" pidió perdón por su mala imitación

Angy Fernández era la invitada de esta sexta gala de "Tu cara no me suena todavía" y le ha regalado unos momentos únicos a la audiencia española con la actuación “When I was your man” de Bruno Mars.

La artista ha recibido muchas ovaciones tras su actuación y no es para menos. Sin embargo, algunas voces han criticado su desempeño, e incluso ella misma no parecía completamente convencida.

La ganadora de la primera edición de Tu cara me suena de hecho ha querido pedir perdón a través de las redes sociales por dicha imitación:

Imitar...la verdad que no imito. Lo intento, pero me puede el alma y los nervios. Pero gracias por dejarme formar parte @TuCaraNoMeSuena — Angy Fernández (@AngyFdz) 22 de abril de 2017

Es inimitable @brunomars , y yo no soy imitadora,y lo intento , pero los nervios y el alma me… https://t.co/uIbPyh3vwf — Angy Fernández (@AngyFdz) 22 de abril de 2017

El tema original de Mars, del año 2013.