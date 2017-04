Proponen que las mujeres reciban tampones y toallitas gratis

Las mujeres menstruantes invierten en productos higiénicos entre 700 y 1200 pesos por año, lo que equivale casi al monto de una asignación universal por hijo. "Las mujeres tenemos costos fijos altos y el Estado no tiene una mirada sobre precios cuidados en cuanto a elementos de protección de nuestra salud", consideró la concejala Norma López (FpV), gestora del proyecto.

Si se aprobara este proyecto los centros de salud, escuelas y espacios recreativos públicos deberán garantizar la provisión de tampones, toallas femeninas u otros elementos para la gestión menstrual.

La iniciativa, busca garantizar que niñas y mujeres, sobre todo las de sectores más humildes, accedan a estos elementos de higiene en forma gratuita.

La propuesta contempla que la municipalidad de Rosario provea de manera gratuita en establecimientos públicos toallas higiénicas, tampones, copas menstruales, esponjas marinas o ropa interior absorbente. Y, además, brindar asistencia y capacitación sobre los aspectos que conciernen a la higiene y salud durante el ciclo menstrual.

"La idea es contribuir a la mejora de la economía familiar", apuntó López y recordó que "la situación de desigualdad entre varones y mujeres, económicamente hablando, tiene que ver en este caso en que se agrava en las poblaciones de bajos ingresos".

López destacó que desde el Estado no hay políticas que colaboren a afrontar el gasto de estos elementos de higiene femenina de un modo que no implique discriminación para las mujeres. Y recordó que "los productos del programa precios cuidados, válidos entre el 6 de enero y el 7 de mayo de 2017, tienen 15 opciones distintas de champú y 13 de desodorantes, pero sólo una opción de productos de gestión menstrual: toallas higiénicas en un empaque de 8 unidades que no es el más conveniente".