Industria editorial: menor producción y más importaciones

La 43º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el principal evento de la industria editorial argentina, abrirá sus puertas este jueves, con una expectativa de volver a superar el millón de visitantes. El marco, sin embargo, no es alentador. Se trata de un sector con caída de ventas, menores tiradas y crecimiento de las importaciones.

Durante el año pasado, las ventas de libros en unidades tuvieron una caída de 20% de acuerdo a los datos de la Cámara Argentina del Libro (CAL), que agrupa a unas 500 editoriales locales. "En lo que va del 2017 en general la tendencia es de una caída de entre 15% y 20%", señaló Graciela Rosenberg, presidenta de la CAL y responsable del sello Lugar Editorial.

"El año pasado, se vendieron 20 millones de ejemplares menos que en el año anterior. Además de la caída de ventas también hubo menos compra por parte del Estado. Sin embargo, no hubo una baja importante en los títulos editados", agregó.

Es que las editoriales siguen lanzando casi la misma cantidad de novedades pero en tiradas más chicas. Muchas prefieren las tiradas chicas –incluso de unos 300 ejemplares bajo demanda– a modo de prueba. El promedio pasó de tiradas de 3.000 a 2.000 ejemplares.

Los gigantes del sector tampoco escapan a la situación de crisis. "El año pasado y este primer trimestre fue durísimo. Calculo que marzo debe haber sido el peor mes de la industria en los últimos cuatro años", destacó Ignacio Iraola, director Editorial Cono Sur de Grupo Planeta. "Nosotros estuvimos dentro del presupuesto, pero implicó mucho trabajo. Si se vende menos comida, el libro pasa a ser directamente algo de tercera o cuarta importancia", agregó.

Las estrategias pasaron por tiradas más bajas, una evaluación más cuidadosa de las reimpresiones y una búsqueda de "aciertos" con publicaciones con salida comercial. Desde la empresa, no ven indicios de un repunte inmediato.

Actualmente, una tirada es considerada "exitosa" cuando está entre 5.000 y 10.000 ejemplares. Y el tope del mercado son los 300.000 que alcanzan unos pocos autores, como Gabriel Rolón y Facundo Manes.

Para las editoriales, la feria es vista más como una oportunidad de promoción que como un negocio en sí mismo. Aunque todas coinciden en la importancia de estar presentes, aseguran que no tiene tanto impacto en sus ventas totales.

"Usamos mucho la feria para comunicar. Durante todo el año, los libros no tienen presencia en los medios y este es el único momento en el que están en diarios y revistas. Si salís hecho es un gol. Hay muchos gastos como alquiler, construcción del stand y personal", detalló. Según el ejecutivo, el libro más vendido de la feria puede llegar a los 2000 ejemplares en tres semanas.

"Hace varios años que superamos el millón de asistentes y nada indica que vayamos a estar por debajo. Buenos Aires es una esponja absorbiendo cultura y la Feria es un acontecimiento consolidado. Entendemos que estamos en un marco económico aún difícil y que hay que ser cautos. Pero la Feria ha sorprendido más de una vez, y estando en medio de una crisis económica ha sido exitosa comercialmente", se esperanzó Oche Califa, director Cultural e Institucional de la Fundación El Libro, organizadora de la feria.

Otro factor que impacta hoy en el sector editorial es el incremento en la cantidad de importaciones de libros. Según las cifras de la CAL, pasó de u$s 40 millones en 2015 a u$s 78,6 millones en 2016. Mientras que las exportaciones se mantuvieron estables. En lo que va de este año, la estimaciones son de u$s 24 millones para el primer trimestre contra u$s 15 millones para el mismo período de 2016.

Más de 100 escritores y un millón de visitantes

Desde este jueves y hasta el 15 de mayo se llevará a cabo la 43º Feria Internacional del Libro ¿Algunos números? Será anfitriona de más de un centenar de escritores internacionales y más de 1.500 presentaciones. Los organizadores esperan superar el millón de visitantes en los 45.000 metros cuadrados del predio de La Rural.

"La Feria siempre tiene novedades, se mueve como un ser vivo y sorprende. Por suerte. La lista de invitados internacionales tiene grandes figuras como Mario Vargas Llosa y John Coetzee, premios Nobel; Jorge Edwards, premio Cervantes; Nélida Piñón, premio Príncipe de Asturias; Carlos Ruiz Zafón, Alessandro Baricco, Bernhard Schlink, las autoras juveniles Jojo Moyes y Madelaine Roux", destacó Oche Califa.

El valor de la entrada será de lunes a jueves $70, viernes, sábados, domingos y feriados $100 (con ingreso gratuito de lunes a viernes para docentes, estudiantes, jubilados).

Fuente: El Cronista