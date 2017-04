Santiago Del Moro, furioso con Cristina Fernández de Kirchner

Los problemas económicos que vive la provincia de Santa Cruz son uno de los temas principales de los medios nacionales. En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner publicó una imagen en su Instagram, en la que puso fotos de varios programas, y escribió: “Cadena nacional (de la mentira)“.

Como en una de esas fotos esta Santiago del Moro, el conductor se sintió ofendido, y arremetió con todo contra la ex Presidenta. “Señora @CFKArgentina le pido por favor más respeto cuando se dirige a mi persona“, lanzó en su cuenta de Twitter.

“Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos. No robo, amo a mis hijas, no amenazo, no tengo enemigos, no odio, me levanto a las 5 de la mañana todos los días”, prosiguió el conductor de Intratables.

Pero su descargo no terminó ahí. Del Moro siguió con su catarata tuitera. “Todo lo que tengo me lo gané trabajando, escucho y respeto noche a noche las convicciones de cada persona que pasa por mi programa”, expresó, y agregó para terminar: “Así que le pido respeto @CFKArgentina, ¡no me llame mentiroso! La que tiene que demostrar que no lo es ante la Justicia es usted“.