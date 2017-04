Video: la entrada fallida de "ironMan" a un festejo

Los niños se encontraban en éxtasis esperando la llegada de "Tony Stark" al festejo. A bordo de una gran moto caracterizada con los colores del superhéroe, el hombre intentaba impresionar a los presentes con el sonido del caño de escape.

Un adulto, con la remera de Capitán América, intentaba ordenar a las personas para que no ocurra ningún accidente durante la entrada del "Hombre de hierro" en el festejo. Lo que no calculó, es que quien tendría el accidente sería el superhéroe, que no pudo controlar la moto y cayó antes de entrar.