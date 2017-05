Para fanáticos: última oportunidad para tener la NES Mini de Nintendo

Luego de que Nintendo anunciara recientemente que no produciría más su consola NES Mini, han sido miles los fanáticos de videojuegos que se han lanzado en la búsqueda de las últimas unidades de este popular sistema de entretenimiento.

Y no es para menos, ya que esta versión de la icónica consola NES (Nintendo Entertainment System) había permitido a los aficionados de juegos de antaño revivir los entrañables años 80 con títulos como Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Pac-Man, Donkey Kong, Punch-Out!, Ice Climber o Galaga.

Tal fue el frenesí que generó el lanzamiento de la versión mini en el 2016 que son pocas las unidades que aún quedan disponibles en el mercado, generando que su precio original de $60 se vea incrementado significativamente en sitios en línea como Amazon o Ebay, plataformas en las que se puede encontrar con precios hasta de $300 por unidad.