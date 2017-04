Pía Slapka habló de su polémico comentario, pero la embarró

Tras la repercusión que generó su posteo en Instagram, donde se fotografió junto a una mujer negra y para describir la imagen habló de “raza” y “diferencia”, Pia Slapka se comunicó con Intrusos para aclarar la situación.

“Ella & yo. La diversidad humana. Me encanta. #humanbeing #nyc #subway #subte #enjoy #disfrute #sereshumanos #raza #diferencia”, escribió Slapka junto a una imagen donde se la ve sentada al lado de una mujer negra en el subte, en Nueva York.

“Pedí disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos. Nada más alejado de mí que ser racista”, arrancó diciendo Pía en diálogo con Jorge Rial. “No suelo moverme, ni pienso, ni creo en eso. No me muevo de esa manera. Claramente se malinterpretó lo que quise decir, no fue claro”, insistió.

Luego, intentó explicar qué quiso decir. “Lo que quise transmitir fue la diversidad en los seres humanos. esa diversidad nos enriquece y nos hace mucho más admirables. Somos diferentes pero al mismo tiempo somos iguales. Me dio pena y me angustió profundamente que se haya interpretado de esa manera porque no soy una persona que me muevo pensando en vos y yo… o si dejo de estar con una persona porque es de un color o de otro o si tiene un color de pelo o si habla de una manera u otra. Yo elijo estar con una persona por su calidad de ser humano, no por el tamaño, el color o lo que sea“.

“Me hago cargo de que lo que yo quise transmitir no lo logré”, dijo.

“Claramente no es la primera vez que veo una persona con la piel mucho más oscura. La foto no fue robada. Yo le pregunté a la acompañante de la señora si le podía sacar una foto y me dijo que sí. Parece una foto robada pero no fue así. Entiendo esta mala interpretación y me hago cargo de lo que publiqué y lo que transmití“, explicó, aunque en la imagen se la puede ver dormida a la mujer que estaba al lado de la modelo.

“El color de piel de esta mujer está en las antípodas, o sea, lo admiro y me encanta“, comentó luego. “Yo soy diferente a mi hermana, a mis hijos, a mi vecino y a todos. Quizás tenía que haberlo pensado mejor antes de postearlo”, finalizó Slampka.

Sus palabras volvieron a repercutir en la red, de mala manera. “No aclares que oscurece”, fue el mensaje que más se leyó entre los usuarios de Twitter.