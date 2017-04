Mató a su padre de un puntazo y le dieron 15 años de cárcel

Cristian Matías Vergara asesinó a su padre de un puntazo en el tórax en junio del año pasado en el barrio Eco Chacras, ubicado en la zona en conflicto entre Luján y Las Heras. Tomó un cuchillo de la carnicería de su progenitor y lo hirió gravemente. Todo en un contexto de maltrato del joven hacia su novia.

Néstor Vergara, de 44 años, dueño de un corralón y llamado Pato por sus familiares y amigos, dejó de existir desangrado en un centro de salud. Este lunes por la tarde, este chico de 22 años fue condenado a 15 años de cárcel.

La sentencia se ventiló en la Primera Cámara del Crimen, y, los jueces coincidieron con el pedido de la fiscal Laura Rousselle durante los alegatos de las partes.

La representante del Ministerio Público requirió esa pena al tribunal por homicidio agravado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación. También por las lesiones que le causó a quien era su pareja, por aquellos días de 17 años.

Rousselle tuvo en cuenta que la relación que mantenía el joven con su padre, de acuerdo con los testigos que declararon en instrucción y en el debate, era torcida, llena de idas y venidas. Había días que estaban juntos y otros que no se podían ni ver.

Más porque Cristian trabajaba para su padre en el corralón ubicado sobre la calle principal del barrio. El hombre lo había criado porque su madre lo había abandonado cuando tenía poco más de un mes.

Néstor Vergara y su hijo, Matías, quien seguirá en la cárcel.

Los declarantes dijeron que era maltratado física y verbalmente por su papá, que lo descalificaba en público y que hasta lo denigraba en sus tareas diarias en el negocio, porque a veces no le pagaba.

Es más, una testigo, hermana de la víctima y tía del joven, se quebró ante las partes del proceso y relató, como con un sentimiento de culpa que, si bien advertían la mala relación que mantenían, poco hicieron para que se llevaran mejor. Aseguró que nunca pensaron que todo iba a terminar en una tragedia, relataron fuentes del juicio.

Como el homicidio agravado por el vínculo prevé como única pena la prisión perpetua, por las citadas y otras circunstancias, la fiscal solicitó a los jueces que se tenga en cuenta la escala penal de 8 a 25 años, como si se tratara de un homicidio simple.

El abogado de Vergara, Sixto Ortiz, cuando fue su turno de alegar, entendió que se trató de un caso de emoción violenta y pidió que, en su defecto, reciba la pena mínima de la calificación solicitada por la fiscalía, es decir, 8 años.

Sin embargo, el tribunal coincidió con Rousselle y terminó condenado al joven Vergara a 15 años de cárcel. Llamó la atención que Cristian no declaró en el juicio. No lo hizo tampoco en instrucción. Antes de que se conociera el fallo, le preguntaron si deseaba agregar algo más al proceso y su respuesta fue negativa.

No pareció mostrar signos de arrepentimiento. Sólo se lo vio consternado mientras se encontraba sentado en el banquillo, cuando declaró su tía, quien confirmó que la relación entre padre e hijo no era de las mejores.

Noche fatal. A menos de un año, el caso se cerró en una Cámara del Crimen. El 1 de junio del año pasado, Cristian Vergara empezó a discutir con su concubina a metros de la casa de su padre.

La relación de pareja también atravesaba una crisis y el joven comenzó a maltratar físicamente a la chica. Su padre fue avisado y se dirigió hasta el lugar con su mujer y madrastra de Cristian, Gabriela Silva.

Agarró al joven y lo golpeó para que no continuara agrediendo a la chica. “En un momento, él (por Néstor Vergara) me dijo que nos fuéramos porque no le podía seguir pegando a su hijo, pero yo no podía dejar a la chica ahí, tenía miedo de que (Cristian) la matara”, narró Silva a El Sol al otro día del crimen. Y agregó: “Creo que escuchó cuando su padre llamaba a la policía y por eso fue detrás de él”.

En ese momento se produjo el ataque. El joven ingresó a la carnicería y tomó un cuchillo. Fue tras su progenitor y le asestó un puntazo que terminó siendo fatal.