Inquilinos, los más afectados por las lluvias y la falta de ayuda social

La granizada y temporal de hacen dos semanas en la provincia no dejan de acumular daños provocados en viviendas propias y alquiladas. En este último caso el problema es doble, por la falta de respuesta del propietario y la escasa asistencia social que reciben.

Techos caídos, habitaciones inundadas y paredes con humedad, son algunos de los efectos de las intensas lluvias de los últimos días; para quienes alquilan esta preocupación edilicia se profundiza con la falta de respuesta del locador.

Tal es el caso de Johana Mayorga (29), de Guaymallén, que debe arrendar una casa con una habitación en la que duerme junto a sus cuatro hijos: Uriel (10), Angelina (8), Damián (5) y Ailén (3), y la cual le cuesta mensualmente 1.500 pesos debido a su estructura y falta de mantenimiento.

La joven tuvo que recurrir a esta opción sin contrato para alejarse de su ex pareja, quien se encuentra con arresto domiciliario por las más de cinco denuncias que efectuó Mayorga a raíz de la violencia física y psicológica a la que era sometida.

Con las tormentas, Mayorga y sus hijos perdieron uno de los tres colchones en los que duermen debido a que parte del techo cedió, mojo las camas e inundó los dos sectores de la casa. Decidió llamar a Defensa Civil y a la Municipalidad de Guaymallén, los primeros constataron los daños ocurridos y se marcharon.

“Llegaron tomaron nota de todo, les pedí si me podían dar nylon para tapar el techo y que el agua no nos salpicara pero me dijeron que ese no era su trabajo. Luego me dirigí a Desarrollo Social para que me ayudarán, ya que sólo dispongo de cuatro mil pesos al mes, y me dijeron que no podían hacer nada porque alquilo”, contó la joven madre junto a sus hijos.

La triste realidad de una inquilina de Guaymallén y sus 4 hijos #TrasLaLluvia pic.twitter.com/y2fR9PxyJB — ♛ Emi Agüero ♛ (@emiaguero7) 24 de abril de 2017



Actualmente, Mayorga no cuenta con familiares que puedan ayudarla económicamente, el padre de los chicos no contribuye con la mantención y sus trabajos son esporádicos debido a que no tiene una persona que cuide de sus pequeños. Mientras que, el locatario le aseguró que no arreglará la casa por falta de dinero y le pidió que deje el inmueble a la brevedad por haber llamado al municipio.

Como este caso y muchos más, son los que reciben mensualmente los miembros del Colegio Inmobiliario de Mendoza. “Es muy común que nos consulten sobre este tipo de temas en el Colegio”, contó el presidente de dicho organismo, Miguel Astorga.

Por lo que se animó a recomendarles a los inquilinos qué deben hacer ante una situación como la de Mayorga.

-Cuando existe un contrato de por medio, el propietario está obligado por ley a responder a las necesidades del inquilino y poner en orden el domicilio.

“En caso que el locatario no responda como debe, ya sea por plata o porque no quiere, quien alquila debe llamar a Defensa Civil. Estos van y labran un acta, la cual debe ser llevada al municipio correspondiente, y Obras Privadas deberá determinar si está habitable y qué arreglos se deben hacer en determinado plazo”, aclaró Astorga.

-Cuando sólo existe un acuerdo de palabras entre las partes, el propietario debe entregar el inmueble en un estado apropiado para su uso y conforme a lo acordado con el inquilino, según lo dictado en el artículo 1.200 del Código Civil.

“La ley es de dominio público y nadie puede desconocerla. En el artículo 1.201 del Código Civil, amplía, y dice que se ‘debe conservar la cosa con aptitud para el uso convenido, en estado de servir al uso y goce convenido”, explicó el titular del Colegio Inmobiliario.

En cualquiera de los dos casos, el inquilino puede hacerse cargo de los gastos siempre que ese monto sea descontado del alquiler mensual.

Ayuda social

El caso de los inquilinos no pasa desapercibido para las autoridades pero tampoco existe una ayuda que brinde soluciones que respondan al total de la demanda.

El director de Contingencia Social, Alejandro Verón, confirmó que es cierto que no se puede asistir a los inquilinos por tratarse de un servicio pagado por el usuario.

“Lo correcto en estos casos es ayudar a la persona a encontrar otra casa y otorgarles una asistencia dependiendo cada caso. Se debe determinar el riesgo que corre la familia y si deben ser o no evacuados”, amplió el funcionario.

La directora de Desarrollo Social de Guaymallén, Silvia Donati, aseguró que en el caso de las mujeres se les otorga una ayuda mensual por tres meses hasta que encuentre un lugar en el cual ubicarse y abonar, en el resto, se los orienta para que puedan lograr respuestas rápidas.

Dónde pedir ayuda

-Colegio Inmobiliario de Mendoza: se puede llamar al (261) 4234300 y 4204209, o dirigir a 25 de mayo al 1881 de Ciudad, para recibir asesoramiento legal.

-Desarrollo social del municipio correspondiente.