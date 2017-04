La educación no formal busca afianzarse en Mendoza

Sentados en ronda escriben en sus computadoras códigos de programación, arman circuitos electrónicos mientras esperan que la impresora 3D termine de procesar sus prototipos; otros experimentan con bacterias en sus microscopios, hacen música o crean su primer videojuegos.

La imagen que parece tomada de una laboratorio de ciencias de una universidad, es protagonizada por niños de 6 a 18 años y no es más que la escena habitual de todos los días en el Espacio Julio Le Parc en los talleres de Infinito por descubrir. Un proyecto que surge de Nación en conjunto con Dirección General de Escuelas que intenta aportar al sistema educativo saberes tecnológicos que no se potencian desde la educación formal.

"Nuestro objetivo es que los chicos desarrollen las habilidades blandas que, por lo general, no se fomentan en las escuelas como el pensamiento crítico, el liderazgo y la tolerancia a la frustración. Nos interesan la planificación y los objetivos, pero muchísimo más el camino que hacen para lograrlos", destacó Pablo Navarro Lehoux, coordinador general del centro Infinito por descubrir en Mendoza.

Los cursos son gratuitos para niños de 6 a 18 años.



El programa es gratuito y si bien comenzó a funcionar a fines del 2016 con una buena convocatoria, busca sumar nuevos alumnos. Las escuelas pueden realizar visitas de martes a viernes, de 10 a 13, previa inscripción. Mientras que los niños y jóvenes pueden participar de los laboratorios de martes a sábado de 14 a 18.

El aprendizaje se aborda desde la experiencia, se trabajan en proyectos grupales o individuales a través de los distintos cursos: música y sonido, audiovisual y diseño, ciencias, fabricación digital y robótica, mini laboratorio y gran laboratorio.

En el equipo no hay "profesores", se los denomina expertos o facilitadores y los estudiantes lo llaman por sus nombres. Los profesionales los van guiando través de los interrogantes que plantean los chicos o utilizan distintas estrategias de motivación para activar los aprendizajes previos y conocer los intereses de los menores.

Los chicos tienen libertad para proponer actividades de acuerdo a sus inquietudes.



La primera vez que asisten deben concurrir con sus padres o un tutor. A través de las actividades iniciales van rotando por los laboratorios y despertando sus talentos y vocaciones. Si se aburren pueden elegir otra tarea y proponer otras.

"La idea es que derriben sus prejuicios y que vayan rotando. Son actividades de 45 a 60 minutos, en donde van descubriendo y jugando mientras aprenden, a su propio ritmo y de acuerdo a sus inquietudes", destacó Pablo.

Otro punto diferencial si se lo compara con la infraestructura de cualquier escuela pública, es que los laboratorios están completamente equipados. Hay computadoras, equipos de grabación, instrumentos musicales electrónicos y acústicos, impresoras y scanner 3D, cortadoras láser, microscopios y todas las herramientas necesarias para que puedan materializar tus proyectos bajo la consigna "está 100% permitido desarmar".

En Robótica, los chicos pueden construir sus propios prototipos.



Lo que la escuela no enseña

Valentina tiene 12 años y está trabajando desde hace semanas en un proyecto en el laboratorio de Ciencias. Se trata de hacer ropa con un material compuesto de hongos y bacterias.

"Esto se fermenta y sale un líquido que se denomina Kombucha y un residuo de celulosa que tiene características parecidas al cuero. Suzanne Lee es una diseñadora de moda que hace ropa con este material y como acá no hay quien haga algo parecido, quisimos experimentar ", explicó la niña demostrando gran conocimiento sobre el tema.

Yanina Olivi, facilitadora del laboratorio de Ciencias, dio cuenta que, ante las inquietudes de los niños van probando, investigando y descubriendo ellos mismos, también, conocimientos nuevos.

En el laboratorio de Ciencias experimentan con distinta sustancias.



Por su parte, Tomás está desarrollando un combustible biodegradable para no contaminar el ambiente. "La materia Ciencias Naturales me encanta pero en la escuela no tengo un laboratorio así", dijo el joven científico ecologista.

Guadalupe Delgado, facilitadora del Laboratorio Audiovisual y Diseño, comentó que son los adolescentes los que se inclinan hacia esa área. "Quieren hacer sus propios videos y acá pueden desarrollarlas bajo distintas técnicas como el stop motion".

Las primeras experiencias en el campo del audiovisual se basan en el stop motion.

"En Mendoza no existía un proyecto de educación no formal como este, lo que más se aproximaba eran los clubes de ciencias pero limitados a la comunidad educativa", aclaró Romina Mendez, coordinadora pedagógica de Infinito.

Y concluyó: "Los chicos no encuentran en las escuelas instrumentos, materiales y personas a las cuales preguntar sus dudas. Acá pueden ensayar y probar todos sus proyectos "locos", y también encontrar la vocación para ver qué pueden estudiar".

Cómo participar

Horarios y días de funcionamiento:

- Martes a Viernes de 10 a 13hs, únicamente visitas de escuelas (pueden inscribirse a través del formulario que está acá: http://www.mendoza.edu.ar/infinito-por-descubrir/

- Martes a Sábado de 14 a 18hs: Puede asistir cualquier chico de 6 a 18 años, en forma gratuita. La primera vez que vengan, deben asistir con padre, madre o tutor.