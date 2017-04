Vaquié: “A Kerchner le toca cosechar lo hecho en los últimos 16 meses"

El flamante vicepresidente del Banco Nación, Enrique Vaquié, ya está en pleno ejercicio de sus funciones y este lunes estuvo en la provincia. Más allá de referirse a los tan requeridos créditos hipotecarios, el funcionario habló de su presente en la gestión pública y de su futuro.

Vaquié hizo un balance de su anterior cargo al frente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y se mostró conforme con su trabajo. Uno de los legados que destacó que le quedará a su sucesor, Martín Kerchner, es el avance en Portezuelo del Viento y en materia energética en general.

Sobre Kerchner, afirmó que tiene las “capacidades” para hacerse cargo del superministerio. De todas maneras señaló que al ex ministro de Hacienda en parte le tocará “cosechar lo hecho en los últimos 16 meses y plantear lo nuevo”.

Además el vicepresidente del Banco Nación manifestó que la situación fiscal que le toca a Kerchner es mejor que la que a él le tocó cuando se hizo cargo del superministerio. “Martín (Kerchner) tiene más dinero del que yo tenía, hay que fijar las prioridades. No tengo dudas de que lo va a hacer bien”, manifestó.

El ex superministro de Alfredo Cornejo prefirió no opinar mucho sobre cuestiones políticas y de hecho no quiso hablar de candidaturas, aunque lo que si dejó en claro es que quiere seguir en la gestión pública. “La cosa pública me apasiona, me encanta, para eso tengo que hacer bien la tarea que me toca hoy”, expresó. “No me veo fuera de la gestión pública”, manifestó.

Hay que recordar que tanto Vaquié como Kerchner son los funcionarios que están siendo medidos para una eventual candidatura en las legislativas, aunque por ahora nadie se anima a postularse. De todas formas el ex ministro tiene en claro que en Mendoza Cornejo es el “jefe político”, sin embargo considera que él toma sus propias decisiones.

Oficina en Mendoza

No habla de candidaturas pero no se quiere alejar de la provincia y dejó en claro que quiere "trabajar para los mendocinos". Es por eso que se le está acondicionando una oficina en el tercer piso del edificio del Banco Nación ubicado en España y Gutiérrez de Ciudad. “Soy mendocino y puedo dar una visión federal a la conducción, no hay que perder contacto”, manifestó.

Sobre los créditos a 30 años que lanzó el Banco Nación, Vaquié remarcó que los mendocinos que sean clientes de la entidad pagarán cuotas que rondan los 4.500 pesos por cada millón de pesos de préstamo, mientras que antes la cuota oscilaba en los 12 mil pesos por cada millón de pesos prestado.