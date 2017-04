American Airlines suspendió al empleado que trató mal a una mamá

La compañía aérea estadounidense American Airlines suspendió a un auxiliar de vuelo después de que se publicara un vídeo en las redes sociales donde aparece dentro del avión enfrentándose a un pasajero que le recriminaba haber golpeado, supuestamente, con un carrito de bebé a otra pasajera.



"Hemos visto el vídeo y ya hemos empezado una investigación para conocer los hechos", dijo la compañía en un comunicado recogido hoy por medios estadounidenses donde expresaba su "profundo pesar" hacia la pasajera, su familia y otras personas afectadas por el incidente.



Según se observa en este vídeo subido a Facebook por otro tripulante del avión, una mujer con un bebé en brazos está llorando cuando un hombre se levanta y le dice al auxiliar de vuelo: "A mí me haces eso y te tiro al suelo".



La mujer, que viajaba con dos bebés desde San Francisco hasta Dallas el viernes, intentó subir un carrito para niños al avión durante el embarque y el auxiliar de vuelo se lo agarró y pudo golpearla accidentalmente con él, informó el Wall Street Journal citando fuentes cercanas al incidente.



Entre lágrimas, la mujer pide que le devuelvan su carrito y dice a los tripulantes de cabina que no pueden "utilizar la violencia con bebés", tras lo que el pasajero, que estaba sentado, exige conocer el nombre del auxiliar que agarró el objeto.



En ese momento, el trabajador de la aerolínea le dice que se mantenga fuera del asunto y, poco después, el pasajero se levanta y los dos hombres emprenden un enfrentamiento verbal que no llega a las manos.



"Lo que vemos en el vídeo no refleja nuestros valores ni cómo cuidamos de nuestros clientes", dijo American Airlines en el comunicado.



"En resumen, estamos decepcionados con estas acciones. El miembro del equipo de American ha sido suspendido de sus tareas mientras investigamos de inmediato el incidente", añadió la compañía.



Hace tan solo un par de semanas, otra aerolínea estadounidense, United Airlines, fue objeto de críticas tras expulsar por la fuerza de un vuelo a un pasajero, cuya imagen con la cara ensangrentada circuló en las redes sociales.