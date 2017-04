Alejado del fútbol, Tinelli fogonea la vuelta del “Bailando” desde su Twitter

Un pico de estrés, un susto y un llamado de atención médico hicieron que, nunca mejor aplicado, Marcelo Tinelli parara la pelota. Su reunión con Chiqui Tapia y Edgado Bauza no resultó como pensaba. Se fue caminando hasta su auto, y manejó. Pero comenzó a sentirse mal y entonces cambió su rumbo. Clínica, chequeos de rutina y un “tenés un pico de estrés, tenés que bajar un cambio. Tenés 57 años y tenés que ocuparte más de vos”.

La advertencia del médico sonó a sentencia en un momento del año en el que, además del fútbol, comienza a esbozarse el regreso del “Bailando”. Razón por la cual, el conductor tomó una decisión: se alejó del fútbol –hay otras razones para esto también–y puso foco en su vuelta a la tevé. Bajar un cambio, la prioridad.

Comunicado mediante, Tinelli renunció a su cargo como vicepresidente de Selecciones de AFA y al cargo de coordinador de Estatutos y Convenio de colaboración de ese organismo en nombre de la Superliga. Incluso, solicitó una licencia de 18 meses en su cargo como vicepresidente de San Lorenzo. “Me quedan sólo palabras de agradecimiento para todos aquellos dirigentes que me acompañaron y creyeron en mí”, manifestó a través de sus redes sociales para luegono hablar del tema.

Hasta hace unos días, cuando tras un torneo de voley en Bolívar rompió el silencio: “Fue una semana dura, difícil desde la salud, pero estoy mejorando”. Su situación preocupó a muchos. “Apenas me enteré le mandé mensaje, y me respondió que estaba bien, descansando y que sólo había sido estrés. Lo había visto para su cumple y la verdad es que no lo había visto mal”, contó a PERFIL Fabián Paz, socio de Guillermina Valdes. “El cuerpo no le iba a dar. Todo lo del fútbol, más reuniones, más viajes, más cuatro veces por semana salir al aire con el programa. No era viable, así que tuvo que elegir. No le fue fácil, pero hay momentos en la vida en los que uno tiene que priorizar su bienestar”, sumó una fuente cercana al conductor, quien por primera vez parece haber perdido su toque de Rey Midas. Al menos, al pretender aplicarlo en el ámbito del fútbol. Ahora su prioridad es el “Bailando”, que estaba previsto que regresaría a la pantalla a principios de mayo. Sin embargo, no sería extraño que se demora un poco.

Por lo pronto, él ya comenzó a fogonear el regreso desde sus redes sociales. Arrancó mostrando imágenes de los estudios nuevos de ShowMatch y hasta el boceto del guión de la apertura. Aunque se sabe, aún “está todo muy verde”, según contaron a PERFIL. “El cambio de estudio de Ideas a La Corte atrasó todo un poco. Pero estamos encaminados”, sueltan algunos más confiados.

Respecto del vestuario, PERFIL habló con Gustavo Arce, dueño de Agustino Cueros, quien será uno de los encargados de vestirlo y contó que ya tiene “toda la artillería lista”. “Preparar su vestuario requiere mucha producción porque Marcelo no repite ropa. Claro que nosotros tenemos una estructura que nos lo permite. Yo ya compré las telas: Armani, Valentino, Ferragamo, Cavalli… todo italiano. Están listas para hacer las confecciones para cuando me digan la fecha. Le hago alrededor de veinte diseños exclusivos, para que él elija y tenga para todo el mes. Este año se va a seguir en la línea slim fit que le queda bien. Se van a usar los combinados, y también monocromáticos con forrería de fantasía. Y mucho chaleco. En cuanto al calzado, se vienen las hebillas”, reveló.