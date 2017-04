¿De qué se enferman los viajeros argentinos en el exterior?

¿Cuáles son las afecciones médicas más comunes que padecen los viajeros argentinos cuando salen del país? ¿Cuáles son las edades que más asistencias necesitan? ¿Cuánto nos puede llegar a costar si nos enfermamos en el exterior? Para responder estas y otras preguntas, Universal Assistance realizó un relevamiento a lo largo de 2016 entre las personas que contrataron sus servicios.

Bronquitis, resfríos, cuadros virales y/o bacterianos con catarro y fiebre, gripes y hasta neumonías se encuentran en el primer puesto de los contratiempos que sufrieron los turistas en sus viajes de negocios o placer.

Una neumonía con dos días de internación puede llegar a costar hasta 8.000 dólares en Latinoamérica, hasta US$ 8.500 en Europa, hasta US$ 16.000 en Estados Unidos y Canadá, y hasta US$ 15.000 en el resto del mundo.

¿Cuánto cuesta una fractura con internación en Latinoamérica? Entre US$ 1.500 y US$ 5.000, dependiendo del país y del problema en cuestión, mientras que en Europa el promedio asciende (entre US$ 2.500 y US$ 6.000) y en Estados Unidos y Canadá cuesta muchísimo más (desde US$ 15.000 a US$ 35.000).

A muchos nos ha pasado. Camarones y ostras en la playa que terminaron en una pesadilla, ensaladas que no eran tan sanas como aparentaban, el agua que los habitantes del lugar tomaban sin problemas y a los viajeros amagó con arruinarnos las vacaciones.

Además del cambio de dieta y del consumo de productos que no siempre están en el mejor de los estados, a las intoxicaciones y virus gastrointestinales se le pueden sumar gastritis, enterocolitis y hasta apendicitis.

Una gastroenterocolitis con dos días de internación cuesta hasta US$ 4.500 en Latinoamérica, hasta US$ 3.500 en Europa, hasta US$ 3.500 en los llamados destinos exóticos y hasta US$ 12.000 en EE.UU. y Canadá.

Con internación, una operación de apendicitis sale entre US$ 5.000 y US$ 40.000 en los países de América Latina, US$ 6.000 y US$ 12.000 en Europa, y de US$ 25.000 a US$ 60.000 en Norteamérica.

Para ponerlo también en números, una infección urinaria puede llegar a costarle al viajero desde US$ 5.000 hasta US$ 40.000 en Latinoamérica, desde US$ 6.000 en Europa, desde US$ 25.000 en Norteamérica, y desde US$ 10.000 en el resto del mundo.

Sin dudas, tener un problema odontológico durante un viaje es una de las peores pesadillas. Por ejemplo, un dolor de muelas que comienza en forma incipiente, aumenta hasta volverse insoportable y cuando vamos a una guardia, nos llegan a pedir cientos de dólares por el tratamiento de una caries.

Los argentinos que piden más asistencia médica en el exterior tienen entre 30 y 49 años (22,35%) y entre 50 y 69 años (22,22%).

Un traslado sanitario hacia Buenos Aires puede costar de US$ 10.000 a US$ 95.000 desde un país de la región; de US$ 130.000 a US$ 150.000 desde Europa, de US$ 100.000 a 130.000 desde Estados Unidos y Canadá, y de US$ 200.000 a US$ 350.000 desde el resto del mundo (como algunos países de Asia, Africa y Oceanía).

Si bien hay una gran variedad de coberturas médicas, según la extensión de la travesía y la frecuencia con que se viaje al exterior (para quienes viajan varias veces al año les resulta más conveniente contratar planes anuales), el módulo individual por 5 días cuesta US$ 57 y por 10 días sale US$ 115. También hay planes "family" por US$ 103 y US$ 207 (para los ejemplos anteriores) que incluyen a dos mayores de hasta 70 años y tres menores de 21 años.