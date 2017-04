Javier Garro: "El karate es una forma de vida"

Este domingo continuó la primera Maratón de Artes Marciales y Deportes de Contacto realizada por Battle Cage. Esta vez fue el turno del karate, en el que se compitió en dos modalidades: kata (formas) y kumite (combate).

Javier Garro, presidente de FEKAM (Federación de Estilos de Karate de Mendoza), habló de la actualidad de la disciplina y sobre la incursión en este evento.

"Acá en Mendoza el nivel todavía está bajo, pero de a poco se va levantando", reconoció sobre el presente de la actividad en la provincia. Y agregó: "Hace dos o tres años empezamos a hacer lo que se tenía que hacer y en este momento tenemos un chico de 16 años en el seleccionado argentino, que viaja ahora a Europa, además de dos en el preseleccionado argentino".

Sobre la participación del karate en la Maratón de Artes Marciales, Garro expresó: "Para aquellos que trabajamos en bien del arte marcial creo que aporta muchísimo".

En un plano más personal, y haciendo un repaso de Karate en su vida, el Presidente de FEKAM reconoció los avances en la disciplina. "Ya hace varias décadas que comencé y no era lo mismo que actualmente. Antes era muy diferente: tenías a un instructor, hacías lo que decía sin saber para qué y eso venía acompañado muchas lesiones y terminar sin ningún logro personal ni tampoco como federación. Ahora se profesionalizó muchísimo. Para ser árbitro tenés que rendir y revalidar todos los años, para dictar clases también y los deportistas llegan a tener la posibilidad de representar al país y cobrar una beca", contó.

Por último, destacó: "En lo particular, practicar karate es algo que quizás no lo pueda definir nunca y quizás por qué no tiene límite de edad ni de aprendizaje. Es una forma de vida".