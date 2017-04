Dady Brieva: “Me imagino a Cristina volviendo con un proyecto para 16 años”

En entrevista con el programa radial Crónica Anunciada, por FM La Patriada, Dady Brieva manifestó su deseo de que la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabece una lista en las próximas elecciones.

De cara a las próximas elecciones legislativas, el actor expresó: “Me imagino a Cristina volviendo y que los que están ahora no vuelvan más”. Sin destacar a otro político dentro del peronismo, el integrante de MIDACHI agregó: “Si no es Cristina, no destaco a otra figura política en el escenario actual”.

Consultado sobre “la grieta”, opinó: “La grieta es un nombre que yo no comparto, está en desuso. Para mí es un invento de marketing para vender entradas. No me van a venir a decir qué pasa ahora… que viene pasado desde el año 55. Lo que llaman grieta, arriba no lo es tanto, es todo político”, analizó.

“De todas maneras no a Cristina la veo recontra fuerte, la veo intransigente como a mi me gusta. No tranza con nadie”, aseguró Dady sobre una posible candidatura de la ex presidenta a la Cámara Alta.

Finalizando, expresó: “Me imagino a nosotros, me imagino a Cristina volviendo con un proyecto para 16 años. Nosotros, de nuevo. Yo quiero que ganemos y tomemos el poder, y que (quienes están ahora en el gobierno) no vuelvan más y punto”.

Escuchá la entrevista a Dady Brieva.