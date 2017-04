Ramón Díaz pidió ser el director técnico de la Selección

El técnico Ramón Díaz advirtió hoy de sus ilusiones de dirigir al seleccionado argentino de fútbol, aunque reclamó que "más de lo que estamos haciendo", en relación a la obtención del título en Arabia Saudita, "no podemos hacer".

"Más de lo que estamos haciendo para dirigir al seleccionado, no se puede hacer" indicó el entrenador riojano quien, en esta oportunidad, está acompañado por su hijo Emiliano, en el cuerpo técnico de Al Hilal.

El equipo que conduce logró a mitad de semana el título de la Pro League de Arabia, a falta de dos fechas para la finalización del certamen.

"Estamos muy bien, nos adaptamos rápido. Lo positivo es como está jugando el equipo. Estamos demostrando que somos un gran equipo", insistió el otrora técnico de River Plate.

Precisamente, al hablar de la entidad de Núñez, el riojano volvió a manifestar su deseo de que el equipo de Marcelo Gallardo "le pueda sacar el campeonato" a Boca Juniors.

"No me sorprende (Marcelo) Gallardo como entrenador. Es muy capaz. Es uno de los más grandes en la historia del club", dijo Ramón, en declaraciones al programa 'Super Mitre Deportivo' (AM 790)

Por último, Díaz no descarta su retorno a la entidad con la que conquistó como DT la Copa Libertadores 1996: "Siempre volví a River. El tiempo encamina todo", resaltó.