Dujovne: en el 2019 Argentina tendrá una inflación de 5% anual

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró en diálogo con la prensa en Washington que Argentina se convirtió "en un caso líder" por haber implementado "el cambio tan dramático del populismo a la normalización", pronosticó que "vamos a tener una inflación parecida a la de nuestros vecinos recién en 2019, cuando tengamos una inflación de 5%", y destacó que "es el país que más bajó la inflación en el 2017".

Argentina "es un caso líder en Latinoamérica en términos de cómo se puede salir pacíficamente del populismo y del atraso, y ofrecerle a los ciudadanos un futuro mejor", sostuvo Dujovne, quien esta semana asistió al encuentro de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.



Para Dujovne el país "dejó la excentricidad con sus posiciones estrambóticas de los años del kirchnerismo, salió del foco de la escena que tuvimos hasta hace un año cuando hizo el cambio tan dramático del populismo a la normalización".



"Hoy, con la normalización andando a pleno, Argentina es un país muy escuchado" a nivel internacional y "ocupa un lugar muy importante desde la normalidad y desde el respeto", insistió Dujovne luego de participar de reuniones junto a la titular del Fondo, Christine Lagarde.



"Hemos decidido hacer lo que hacen los demás países. Por eso lo llamo normalización. Nos falta un poco pero estamos en esa dirección. Vamos a tener una inflación parecida a la de nuestros vecinos recién en 2019, cuando tengamos una inflación de 5%", dijo.



El jefe del FMI para América Latina, Alejandro Werner, había dicho el viernes: "Creo que al hablar de los pronósticos perdemos de vista el tema más importante, de lo atípico que es hoy países con inflación del 17%, el 20% o el 21%. Argentina es el sexto país con la inflación más alta del mundo".



Este sábado, Dujovne prefirió un abordaje diferente del problema: "Podría ser la sexta inflación más alta del mundo, pero también el país que más bajó la inflación en el año 2017".



En opinión del funcionario, "si se pierde de vista que estamos bajando la inflación a la mitad, me parece que no tiene ningún sentido ese número".



Reiteró que Argentina "estaba camino a convertirse en Venezuela, donde vemos un festival de pobreza, de inflación, de delito, de hambre, y creo que nuestro destino era ese si no cambiábamos el rumbo".



En cambio, "logró por la vía democrática revertir ese rumbo, comenzar a crecer, a bajar la inflación, a bajar la pobreza y, en ese sentido, el rol que hoy juega la Argentina a nivel mundial es crucial porque muestra el norte, el faro de cómo un país puede pasar de caminar directo hacia el abismo a convertirse en un país que camina hacia la normalidad, hacia la prosperidad, que se integra a la comunidad internacional, en el marco democrático", agregó.



En ese marco, y a cinco días de que el presidente Mauricio Macri se reúna con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa blanca, Dujovne afirmó que con el país norteamericano "hay un vínculo muy bueno".



"Durante el año pasado con (el ex presidente Barack) Obama se trabajó muy bien y hoy Argentina trabaja muy bien, codo a codo, con los principales países de la comunidad internacional y eso no se modificó con la llegada de Trump. Hay una relación muy buena que ya se había generado con la administración anterior", detalló.



Así, entre las reuniones que mantendrá Macri en Washington -que incluirá un encuentro con petroleros en Houston y otro en la Cámara de Comercio- los temas en agenda abordarán las áreas de inversiones, energía y comercio, en una relación en la que "el intercambio comercial es muy bajo y hay mucho por avanzar", concluyó Dujovne.

Fuente: Ámbito