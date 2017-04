De Marchi salió a timbrear por Maipú y lo atendió Adolfo Bermejo

Omar de Marchi encabezó este sábado en Mendoza la jornada de timbreo nacional que encaró el PRO como parte de la campaña política que se avecina, con las elecciones de medio término como más inmediata contienda electoral.

El intendente lujanino y presidente del PRO local visitó un barrio de Maipú, y en una de las casas donde tocó timbre para charlar con sus moradores se llevó una sorpresa.

Era la casa del ex intendente de Maipú, ex senador nacional y último candidato a gobernador por el peronismo Adolfo Bermejo.

"El timbreo no me cambia ni me convence, pero siempre es bienvenido un amigo de la vida como @Omar de Marchi a esta casa peronista", tuiteó con gracia Bermejo, y acompañó la situación con fotos.