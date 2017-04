El relato de una joven que despertó con acné repentino

Cuando a Judith Donald le salió acné severo de repente a los 23 años, su autoestima cayó por los suelos. "No creo que alguien que nunca lo haya tenido pueda entender cuánto te afecta mentalmente", dijo la joven escocesa a la BBC.

"Me desperté una mañana y tenía bultos en el mentón y en la frente. Después fue empeorando más y más y no había manera de cubrirlos con maquillaje", recuerda dos años después. Judith dejó de salir porque no quería que la vieran en público y no dormía bien porque le dolía la cara.

Sus compañeros de trabajo llegaron a preguntarle si tenía la varicela porque tenía granos rojos visibles en distintas partes del cuerpo. "Con el tiempo se convirtieron en granos grandes y quísticos que eran muy dolorosos y tardaban muchísimo tiempo en desaparecer".

"Durante la pubertad tuve algunos granos, pero nada que ver con esto", asegura. Al principio pensó que se trataba de una reacción alérgica a algo como el jabón o el maquillaje.

"Escaló hasta tal punto que lo tenía en las mejillas, en la frente, en la espalda, en los hombros y en el pecho. Era brutal", describe.

A Judith Donald todavía le quedan al menos dos meses más de tratamiento, pero ya dice que la isotretinoína le cambió la vida. "Ha marcado una diferencia abismal. Me ha cambiado la vida completamente", aseguró después de cuatro meses tomando Roacután.

"Tengo una autoestima mucho mayor. Voy al gimnasio sin maquillaje".

El tratamiento con isotretinoína, también conocido comercialmente como Accutane, Amnesteem, Claravis, Clarus y Decutan, se utiliza desde los 1980 para tratar el acné severo cuando otros tratamientos, incluidos los antibióticos, no resultan efectivos.

Debe ser prescrito por un dermatólogo y su tratamiento de varios meses de duración es normalmente supervisado con consultas médicas y análisis de sangre regulares, ya que tiene un lista extensa de posibles efectos secundarios.