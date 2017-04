El supuesto chat entre Del Potro y Flor Ventura sobre Jimena Barón

El portal Farandula.com reveló un chat privado de WhatsApp entre Flor Ventura y Juan Martín del Potro que indicaría que el tenista estuvo “jugando a dos puntas”.



Al parecer, el tandilense estaba dispuesto a comenzar una relación con la modelo, pero sus planes se truncaron cuando Ventura vio en televisión que Jimena Barón confirmaba su romance con el deportista.

"No me quiero meter en ningún lío, que coman la pastafrola re contentos. Lo mío con él no es de ahora. Ellos blanquearon hace poco, no sé. Por eso fue que en esa conversación le pregunté por Jimena", dijo la modelo al sitio Ciudad.com.



“La verdad es que no quiero ser la tercera en discordia de nadie. Lo único que puedo decir es que cuando hablaba con él, le preguntaba por Jimena y él en aquel momento me dijo no estaba saliendo con ella”, agregó.



“Él no tenía compromiso conmigo, y no sé si en ese momento con Jimena tampoco. Por ahí, él conoce chicas en simultáneo y después ve cuál le cuadra mejor”, concluyó.