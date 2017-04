Universitarios disputarán la final en Juegos Regionales

Una delegación de 130 personas entre deportistas, profesores y coordinadores de la UNCuyo viajará a Buenos Aires para participar de la etapa final nacional de los Juegos Universitarios Regionales (JUR) 2017.



Serán ciento once los atletas que competirán en las disciplinas de atletismo, natación, básquet masculino, balonmano masculino y femenino, hockey sobre césped femenino, rugby seven y vóley masculino y femenino.



Los deportistas accedieron a esta etapa luego de participar en los Juegos Universitarios Regionales de Cuyo, que se concretaron en el 2006. Allí alcanzaron lo más alto de la tabla con 10 medallas de oro, 5 de plata y 2 de bronce.



La final nacional de los Juegos se desarrollará entre el martes 25 y domingo 30 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



En este encuentro donde competirán universidades públicas y privadas de Argentina se agregarán las disciplinas promocionales de básquet 3x3, beach tenis, beach vóley, bossaball, judo y softball.



Los JUR en la región de Cuyo



En octubre, se concretó el certamen en Mendoza con la participación de más de 1.300 deportistas de universidades de Mendoza, San Juan y San Luis que compitieron en las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquet masculino, fútbol masculino, futsal, balonmano femenino y masculino, hockey sobre césped femenino, natación, rugby (seven), tenis, tenis de mesa, y vóley femenino y masculino.



Los JUR, que se desarrollan desde el 2014 en distintas regiones de Argentina, es un torneo que se caracteriza por impulsar el deporte universitario en todo el país (federal); por promover la auto-superación individual y colectiva en un marco respetuoso, cordial y amistoso (competitivo); por la participación de estudiantes de instituciones de educación superior públicos y privados del país (inclusivo); por representar un salto cualitativo en la historia del deporte universitario argentino (innovador); y por fortalecer lazos de unión y compañerismo entre pares (solidario).