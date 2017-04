Interna peronista: nuevo candidato para el Congreso

El peronismo mendocino vive momentos de reacomodamiento de fuerzas. Y uno de los sectores emergentes ya comenzó a expresar no sólo gestos de prenderse en la discusión, sino que también propone un candidato para el Congreso Nacional. Se trata de Emilio Caram, el concejal de Godoy Cruz que está al frente de la Red Peronista y que se ha lanzado como postulante para ser diputado nacional.



La Red Peronista es uno de los sectores que ha emergido en 2017 con el peronismo como oposición. Caram se suma a la carrera por la diputación nacional que ya tiene a un candidato lanzado, el diputado del sector Azul Jorge Tanús. Y también otro que todavía no lo expresa abiertamente, pero varios lo presumen como un virtual jugador: el sanrafaelino Omar Félix, del sector Integración.



Según pudo saber El Sol, Caram lo anunció anoche en una reunión con dirigentes y militantes justicialistas en Las Heras, como parte de las mesas departamentales que la Red Peronista viene abriendo en el Gran Mendoza.



Con este lanzamiento, Caram no sólo enfrentará a Tanús sino a su ex referente político, Carlos Ciurca: basta recordar que cuando Ciurca fue ministro de Seguridad, Caram fue subsecretario de Relaciones Institucionales para luego ser concejal por la ya extinta Corriente Peronista.



Precisamente, la ruptura entre Ciurca y Caram ha sido una de las novedades más llamativas en el orden interno del peronismo por diferencias que surgieron principalmente en 2016 y que incluyen a un Rubén Miranda en el Congreso cruzándose al sector de Diego Bossio, entre otras. Ahora, Caram y Ciurca van por carriles separados y con la intención de cruzarse en las PASO, si se considera el fotograma actual del PJ y con el ex vice como aliado político de Tanús.